Vești bune pentru secția de șah a LPS Satu Mare

- Advertisement -

In perioada 15-21 octombrie se va desfasura Campionatul European de Juniori, Sah Clasic- Sistem Hibrid. Aceasta competitie are menirea sa inlocuiasca intrecerea suprema juvenila de pe “batranul continent” care , din cauza pandemiei de COVID -19, nu se poate desfasura in formatul traditional, la tabla. Sahistii selectionati vor juca intre ei prin internet, dar sub supravegherea unui arbitru, totul desfasurandu-se in 3 orase din fiecare tara. De la LPS Satu Mare au primit invitatia de a participa 4 sportivi, toti medaliati la Campionatul National de Juniori la sah clasic in 2021:

– Teodor Anghelescu ( Baieti 12 ani )

– Stefania Salajan ( Fete 14 ani )

– Larisa Covrig ( fete 18 ani )

– Malina Aciu ( fete 20 ani )

Dintre acestia Teo a acceptat provocarea, fetele alegand sa se concentreze pe sahul traditional , oficial. Chiar si in conditiile unui sah desfasurat prin intermediul internetului, competitia se anunta una foarte dificila, in grupa baietilor 11-12 ani vor fi copii din 32 de tari, in total 105 participanti.

O alta veste buna vine din partea Federatiei Romane de Sah care a ales comisiile de specialitate. In Colegiul de Antrenori, intre cei 7 tehnicieni alesi, se gaseste unul dintre profesorii sectiei noastre de sah, Catalin Ardelean. Noi percepem aceasta numire ca o apreciere a ceea ce presupune LPS Satu Mare – sectia SAH.

De asemenea ne bucuram pentru alegerea lui Mircea Salajan in cadrul Comisiei Sah in Scoala. El este tatal Stefaniei, dar si omul care se ocupa de “boboceii” LPS-isti .