Amalia Tătăran, povestea singurului titlu intern ce-i lipsea din carieră!

Sătmăreanca Amalia Tătăran și-a trecut în palmares , sâmbătă, singurul titlu național ce-i lipsea din carieră. A luat aurul pe echipe cu Dinamo în Superliga Națională după un duel în care dinamovistele și-au depășit după ani buni de așteptare rivalele de la CSA Steaua.

”Da e un motiv în plus de mândrie pentru mine pentru că acest aur pe echipe era singurul titlu național ce-mi lipsea. În rest am cel puțin un titlu la fiecare categorie. A fost o revanșă așteptată de vreo șapte, opt ani, cred” ne-a mărturisit Amalia Tătăran, care a recunoscut că e mulțumită cu alegerea făcută imediat după plecarea de la CS Satu Mare.

”Mă simt foarte bine la Dinamo, sunt mulțumită de alegerea pe care am făcut-o,” ne-a mai spus Amalia, care leagă activitatea sportivă cu cea de …doctorand. ”Sunt bine, îmi continui activitățile pe care le am, îmi văd de drumul pe care l-am ales acum mulți ani, sperând ca intr-o zi voi bifa tot ce mi-am propus. Sunt in ,,focuri”, am intrat in anul 3, sper sa reușesc sa-mi finalizez studiile doctorale, ar fi un alt obiectiv major îndeplinit,” a completat spadasina de la Dinamo.

Din această săptămână, Amalia Tătăran alături de colegele de la lotul național se află într-un cantonament la Budapesta la clubul la care activează ca antrenor și sătmăreanul Adrian Pop.

”Apoi in perioada 19-21.11, vom avea o etapa de Cupa Mondială la Tallin, Estonia, care se va desfășura atât in proba individuala, cât și in proba pe echipe,” a mai spus Amalia Tătăran, care speră ca delegația României să obțină rezultate deosebite la acest ultim concurs din 2021.