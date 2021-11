Derby-ul primelor clasate din Liga Națională!

- Advertisement -

FCC Baschet UAV Arad şi CSM Satu Mare se întâlnesc, sâmbătă seară (ora 18), în derby-ul rundei cu numărul şapte din Liga Naţională de Baschet Feminin.

Se anunță o partidă extrem de interesantă între singurele echipe neînvinse din Liga Națională.

Din păcate, duelul se va juca fără spectatori. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a impus câteva restricții împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, printre măsurile luate este și interzicerea participării persoanelor la evenimentele sportive, care va sta în vigoare până pe 25 noiembrie.

”Mereu am avut deplasări grele la Arad, iar meciurile dintre CSM și Arad s-au ridicat la nivelul unui derby. Păcat că nu se poate juca cu spectatori în tribune, căci la Arad mereu a fost o atmosferă deosebită, cu un public cunoscător al fenomenului baschetbalistic. Aradul are o echipă foarte bună și așa cum știm un președinte mereu dornic de victorie. Nu ne va fi ușor, mai ales că nouă ne-au lipsit Dora Ardelean și Marta Fodor, convocate la lotul României, și Milijana Dzombeta, convocată la Naționala Bosniei”, spune managerul CSM-ului, Florin Mureșan.

De partea cealaltă, managerul FCC Baschet Arad, Marcel Urban, consideră că absența publicului va reprezenta un dezavantaj pentru echipa sa.

“Este un meci de „care pe care”, se întâlnesc primele două echipe ale campionatului, singurele formaţii neînvinse din acest sezon. Ele vin după o serie foarte bună de meciuri câștigate, dar nici noi nu stăm mai rău, având victorii pe linie. Atuul lor este că au lotul mai numeros, cu schimbări pe fiecare post, ceea ce noi nu avem. Puteam compensa prin prezenţa numeroasă a suporterilor noștri, care să împingă fetele spre o mare victorie, dar cu toate acestea sunt convins că jucătoarele noastre vor lupta așa cum o știu ele mai bine pentru victoria de sâmbătă,” a spus preşedintelui clubului arădean, Marcel Urban, pentru site-ul oficial al FCC Baschet Arad.

După şase runde scurse din actualul sezon, formaţia antrenată de Miguel Lopez a strâns tot atâtea victorii, în vreme ce echipa gazdă are 5 victorii din tot atâtea partide disputate.

De remarcat că CSM Satu Mare nu are probleme de lot, cele 12 jucătoare fiind apte pentru deplasarea la Arad.

Partida de la Arad se joacă sâmbătă, de la ora 18, și va putea fi urmărită pe canalul de youtube al FRBTV.

1.CS Municipal Satu Mare 6/0 12

2.FCC Baschet UAV Arad 5/0 10

3.CS Municipal Alexandria 4/2 10

4.ACS Sepsi Sfântu Gheorghe 4/1 9

5.Acad Phoenix Constanta 3/3 9

6.BC Sirius Targu Mures 3/2 8

7. KSE Targu Secuiesc 3/1 7

8.Rapid Bucuresti 1/5 7

9.Agronomia Bucuresti 2/3 7

10.Universitatea Cluj-Napoca 2/3 7

11. Triumf Botosani 0/7 7

12.CS Municipal Targoviste 1/4 6

13.CSTBv CSU Olimpia Brasov 1/4 6