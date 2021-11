Eveniment. Mani Gyenes, pregătit pentru Dakar 2022

- Advertisement -

Emanuel Gyenes se pregătește să participe în ce-a de-a doisprezecea sa aventură în Raliul Dakar. Sportivul sătmărean va participa la cea de-a 44-a ediție a celei mai solicitante competiții din motorsport din postura de vicecampion en-titre al categoriei Original Malle Moto, dar și ca Legendă Dakar.

Anul 2021 a fost mult mai bun pentru Mani Gyenes decât precedentul, el suferind în 2020 o accidentare foarte serioasă care i-a pus în pericol participarea la Dakar 2021. Totuși, Mani a riscat și s-a întors din Arabia Saudită cu un meritoriu loc doi în categoria Original Malle Moto și 23 la general. O altă victorie care i-a întărit moralul riderului sătmărean, a venit în luna noiembrie, atunci când Mani a devenit pentru a patra oară campionul Ungariei la Enduro.

“Rezultatele din acest an m-au mulțumit foarte tare, având în vedere accidentarea urâtă din 2020. Obținerea unui nou titlu la Enduro, în Ungaria, m-a făcut să mă simt și mai motivat, cea mai mare victorie pentru mine însemnând faptul că am reușit să ajung din nou în top, în ciuda tuturor greutăților.Nu am dureri la picior când sunt pe motor dar în schimb am probleme la mers. Sper să trec cu bine peste acest Dakar și apoi să rezolv și problema tijelor din piciorul operat” –a declarat pentru Gazeta de Nord Vest.

Emanuel Gyenes, cel care va avea numărul #37 la Dakar 2022

Cea mai dificilă competiție rally-raid din lume se va desfășura, în 2022, între 1 și 14 ianuarie. Va fi a treia oară când Raliul va fi găzduit de Arabia Saudită. Concurenții vor avea de parcurs 8 000 de kilometri în cele 12 etape de concurs. Cu aproape 4 000 de kilometri de probe speciale, traseul Dakar 2022 va porni din orașul Ha’il, iar finișul va fi în Jeddah. Accentul sporit pe siguranță și navigație va fi păstrat de la ediția anterioară, motocicliștii fiind obligați să poarte mereu veste cu airbag care să le ofere o protecție sporită.

“Sunt foarte optimist și aștept cu nerăbdare să pornesc în cursă. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Le mulțumesc și sponsorilor mei, fără de care nu aș fi ajuns la Dakar.” ne-a mai spus Emanuel Gyenes, care anul acesta e sprijinit și de Ministerul Sportului!

La fel ca și anul acesta, Mani va evolua pe o motocicletă KTM și are ca obiective clasarea pe podium la clasa Malle Moto și o poziție în top 30 în clasamentul general.

Baftă, SuperMani!