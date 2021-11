Eveniment. Un nou examen de centură la AJ Karate!

- Advertisement -

Devenit o traditie la Asociația Județeană de Karate Satu Mare, exa-menul de centuri pentru sportivicluburile afiliate la AJK , Samuraiul Satu Mare-Energy Kardio Club Satu Mare si Samuraiul Lazuri, a avut loc în week end .

”La testare s-au pezentat karateka foarte bine pregatiti atat fizic cat si intelectual. Examenul a fost unul mai deosebit doarece pe langa tehnicile de karate sportivii au fost testati si la proba scrisă. A trebuit sa raspunda la 10 intrebari din lumea artelor martiale” ne-a transmis Magos Robert, președintele AJ Karate. Acesta a ținut să-i felicite pe cei prezenți la examen, “Felicit intreaga echipa pentru efortul deosebit depus in aceste vremuri grele pe care le traim fiecare dintre noi, parca ne-a sudat mai tare acest eveniment si ne antrenam mai mult si mai bine , stiind ca sportul intareste sistemul imunitar . Felicit in mod deosebit parintii pentru efortul pe care il depun an de an , si aduc copiii la karate . Totodata sunt mandru de munca deosebita depusa de catre antrenorii Anzik Arnold si Filer Ivan ,cei care duc mai departe miscarea karateului Olimpic in Satu Mare.” a decalarat Magos Robert 6 dan -presedinte AJK.

Comisia de examinare a fost alcatuită din : Magos Robert 6 dan , Anzik Arnold 4 dan si Filer Ivan 4 dan

Urmeaza Cupa Santa Claus si Gala Karateului Satmarean a VI editie .