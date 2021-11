Mani Gyenes, pentru a patra oară campionul Ungariei la Enduro!

- Advertisement -

Mani Gyenes a mai reușit o performanță deosebită. A cucerit pentru a patra oară în carieră titlul de campion al Ungariei la Enduro.

Mani s-a impus în etapa a 5-a desfășurată în weekend și a reușit să termine pe prima poziție în clasamentul general.

“Ieri ( nr. duminică) am câstigat ultima etapă din campionat si acesta victorie mi-a adus si titlul cu numarul 4 in Campionatul Ungariei de Enduro! E un sentiment placut sa revin din nou in actiune, dupa ce anul trecut, din cauza unei fracturi, nu am putut participa. Multumesc tuturor pentru sustinere!” declara Mani Gyenes pe pagina sa de Facebook.

Mani Gyenes se pregătește acum pentru o nouă aventură la Dakar. Acesta a primit numărul 37 de concurs la competiția ce va avea loc la începutul anului viitor în Arabia Saudită.

”Mă bucur că am reușit această performanță în Ungaria. Am câștigat trei etape din cinci iar de două ori am terminar pe locul doi. Acum nu-mi rămâne decât să mă concentrez pe participarea la Dakar 2022. De altfel ne ocupăm de motocicletă, iar când aceasta va fi gata pentru prezentare și pentru a fi trimisă în Arabia Saudită o să facem și o conferință de presă,” ne- a spus acesta.

Reamintim că Mani Gyenes are 11 participări la Raliul Dakar alături de echipa sa, Autonet Motorcycle Team. Încă de anul trecut Mani a devenit oficial o ”Legendă a Dakarului” (pentru cele zece starturi). Principalul său obiectiv, anul acesta a fost să ajungă la final, având în vedere accidentarea gravă suferită în iunie 2020. Chiar dacă a concurat nerefăcut complet, Mani a reușit să încheie raliul pe locul doi la clasa Original by Motul (clasă pe care a câștigat-o anul trecut), să fie pe locul 2 la clasa Marathon (unde a fost câștigător în 2011 și 2015), și să treacă linia de sosire pe locul 23, în clasamentul general al categoriei Moto.

Din păcate durerile la piciorul operat nu au dispărut. ”Când sunt pe motor nu am probleme, nu mă doare, dar când umblu încă mă deranjează . Sper ca după Dakar 2022 să-mi scoată tija și șuruburile din picior și să fie mai bine” ne-a mai spus supercampionul Mani Gyenes.