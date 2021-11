Blăjean Cristian

Memorialul Daniel Prodan aduce peste 32 de echipe din judet în sala LPS Ecaterina Both.

Componenţa şi programul turneului:

Memorial Daniel Prodan, Locaţie: Sala LPS “Ecaterina Both – Both Katalin”

28 noiembrie – 01 decembrie 2021

Duminică, 28 noiembrie

Ora 13:00 – Seria A

Olimpia SM 1

Someşul Odoreu 2

Talna Oraşu Nou 2

Sportul Botiz

Ora 15:15 – Seria B

Viitorul Vetiş

Cetate Ardud

Talna Oraşu Nou 1

Ştiinţa Beltiug

Luni, 29 noiembrie

Ora 10:30 – Seria C

Unirea Păuleşti 1

Venus Dumbrava 1

Olimpia SM 2

Turul Micula

Ora 12:45 – Seria D

Stăruinţa Berveni

Recolta Sanislău 1

Unirea Tăşnad

Someşul Odoreu 1

Ora 15:00 – Seria E

Recolta Dorolţ

Recolta Sanislău 2

Voinţa Doba

Luceafărul Decebal

Marţi, 30 noiembrie

Ora 10:30 – Seria F

Schwaben Cămin

Unirea Păuleşti 2

Someşul Oar

CSM Victoria Carei 2

Ora 12:45 – Seria G

CSM Victoria Carei 1

Fortuna Căpleni

LPS SM 1

Venus Dumbrava 2

Ora 15:00 – Seria H

Voinţa Lazuri

AS Căpleni

LPS SM 2

Energia Negreşti Oaş

Miercuri, 01 decembrie începând cu ora 09:30 – fazele eliminatorii

În cazul retragerii uneia din echipele de mai sus, aceasta poate fi înlocuită cu una dintre echipele de juniori afiliate la AJF Satu Mare (decide Comisia Organizatoare).

Ordinea jocurilor din grupe e urmatoarea:

1. 1-2

2. 3-4

3. 3-1

4. 2-4

5. 1-4

6. 2-3

Tragerea la sorţi după terminarea ultimului joc din ultima grupa, marţi, 30 noiembrie.

Miercuri, 01 decembrie, de la ora 09:30, urmează jocurile eliminatorii, conform tragerii la sorti efectuata dupa incheierea meciurilor din grupe.

Orele 09:30 – 13:00 – optimi de finala (tragere la sorti)

13:00 – 15:00 – sferturi de finala (tragere la sorti)

15:00 – 16:00 – semifinale

16:00 – 16:15 lovituri de departajare, din punctul de pedeapsă, pentru locurile 3-4 (câte 5 lovituri pe echipă)

16:20 – FINALA COMPETITIEI

Regulamentul competiției:

1. La competiţie au drept de participare jucători născuţi în anul 2003 şi/ sau mai tineri;

1.1 O echipă afiliată la AJF se poate înscrie cu mai multe echipe (Echipa 1, Echipa 2, ş.a.m.d.), în acest caz se întocmeşte un tabel cu fiecare echipă, aceasta fiind obligată să depună Comisiei organizatoare, înainte de începerea turneului (jucătorii fiind folosiţi numai la echipa în care se regăsesc în tabelul depus înainte de competiţie)

2. Durata jocului este de 2 reprize a câte 10 minute + 2 minute pauză;

3. Meciurile se vor juca în sistem 5+1, pe raportul de arbitru fiecare echipă poate trece maxim 12 jucători la fiecare joc;

4. Repunerea mingii în joc, de la poartă, se va face de către portar cu mâna;

5. Repunerea mingii în joc, de la margine, se va face cu piciorul şi nu se poate înscrie gol direct;

6. Deposedarea prin alunecare este interzisă;

7. Portarul nu are voie sa prindă cu mâna o minge primită de la un coechipier in mod voit;

8. La lovituri libere, lovituri de colţ, lovituri de la margine, zidul trebuie să stea la o distanţă de 5 metri;

9. Lovitura de pedeapsă va fi executată de la 7 metri;

10. La repunerea mingii în joc de către portar cu mâna, se poate înscrie gol direct în poarta adversă;

11. Nu este permisă înscrierea unui gol direct din lovitura de începere, nici în poarta proprie, nici în poarta adversă. Lovitura de incepere, in acest caz, se va repeta.

12. Echipele trebuie să prezinte la fiecare joc carnetele de legitimare ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj.

13. Numărul minim de jucători pentru desfăşurarea unui joc este 4, dintre care 1 portar. Dacă sunt eliminaţi trei sau mai mulţi jucători de la o echipă, jocul se întrerupe urmând a fi omologat cu scorul de 3-0;

14. Fiecare echipă este obligată să se prezinte la competiţie cu două echipamente de culori diferite. În cazul în care ambele echipe au echipament de aceeaşi culoare (sau asemanatoare), se va trage la sorţi echipa care este obligată să schimbe echipamentul;

15. Contestaţiile se depun înainte, la pauză sau imediat după terminarea jocului şi vor fi soluţionate în cel mai scurt timp posibil de către Comisia de Organizare AJF Satu Mare;

16. Jucătorii nu au voie să evolueze cu ghete cu crampoane;

17. Pe parcursul jocului schimbările sunt nelimitate şi se vor face la linia mediană a terenului;

18. Dacă un jucător primeşte 2 cartonaşe galbene pe parcursul unui joc, acesta va fi eliminat, nemaiavând drept de joc în meciul respectiv, acesta urmând a fi inlocuit după două minute cu un alt coechipier;

19. Dacă un jucător primeşte direct cartonaş roşu echipa din care face parte va juca 5 minute în inferioritate, după care acesta poate fi înlocuit cu un jucător înscris în raportul de joc.

20. Comisia de Organizare AJF Satu Mare va decide în orice alte situaţii care nu se regăsesc mai sus, conform Regulamentelor in vigoare.

Criteriile de departajare în faza grupelor sunt:

1. Numărul mai mare de puncte;

2. Rezultatul din meciul direct;

3. Golaverajul;

4. Numărul mai mare de goluri marcate în cazul în care la golaveraj cele două echipe sunt egale;

5. Dacă egalitatea persistă după criteriile de mai sus echipele aflate la egalitate vor executa lovituri de departajare de la 7 metri (3 lovituri şi apoi câte o lovitură, eliminatoriu);

Criteriile de calificare în faza grupelor sunt:

Se califică în faza optimilor de finala echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 8 grupe.

Informaţii suplimentare: Szilagyi Stefan, nr. Tel. 0744504136.