Tur după tur lângă Tur

Hai să facem un tur de orizont după turul campionatului. Acum că suntem pe malul Turului sau doar în apropierea lui e mai puțin relevant. De dragul calamburului poate mi-o acceptați și pe asta. M-am gândit să iau clasamentul de după primele 15 etape și să-l disec de la stânga la dreapata și de sus în jos și pe față și pe dos. În primul rând să vedem extremele:

Cele mai multe victorii (13) le are, cum era și de așteptat, lidera campionatului, CFR. Lanterna roșie, echipa din Clinceni se află la celălalt capăt al realizărilor cu nici o victorie. Cele mai multe meciuri egale (8) le are Sepsi Sf. Gheorghe, iar singura echipă care nu a avut nici un meci indecis este CFR. CFR, împreună cu FCSB și FCB (Botoșani), se pot mândri că au părăsit doar de două ori terenul învinse, caracteristic pentru fiecare dintre ele este faptul că toate au pierdut în fața Rapidului. La polul opus, cele mai multe înfrângeri (11) au ultimele clasate, Dinamo și Clinceniul.

Dacă facem aceeași disecție doar pe meciurile jucate acasă, situația nu este mult diferită. Victorii: CFR (8), respectiv Clinceni (0); egaluri: UTA, Sepsi, ’48, Gaz Metan, Botoșani și Mioveni cu 3 realizări, respectiv CFR și Farul cu zero meciuri egale; înfrângeri: CFR și FCSB (0), respectiv Clinceni (5). Pentru jocurile disputate în deplasare avem ceva schimbări la vârf. Victorii: Botoșani și CFR (5), respectiv Sepsi, Clinceni și Dinamo (0); egaluri: Sepsi (5), respectiv CFR, Univ. Craiova, Voluntari, Gaz Metan și Dinamo (0); înfrângeri: Botoșani și Rapid (0), respectiv Dinamo (7).

Să ne orientăm pe aceleași criterii și după farmecul fotbalului, golul, și să o luăm invers. Pentru meciurile jucate în deplasare începem cu echipa mea favorită. Marcate: Rapid (13), respectiv Dinamo (2); primite CFR, UTA și Chindia (4), respectiv Clinceni și Dinamo (22). Pe teren propriu avem alte echipe. Marcate: Univ. Craiova (22), respectiv Mioveni (2); primite: Farul (2), respectiv Dinamo (14).

Dacă ne uităm pe clasamentul general cel mai bun atac îl au oltenii de la Univ. Craiova (28), iar cel mai secetos trăiește în Mioveni (9). În privința solidității apărărilor se remarcă cea a CFR-ului (8), ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă rămânea Șumudică la cârmă, dar probabil ar fi rămas imaculată și situația înfrângerilor. Cea mai permisivă apărare a fost cea a lui Dinamo (36).

Începe returul. Derbiul primei etape se dispută categoric pe Arena Națională, duminică, de la ora 20,30, între echipele ce ocupă primele două locuri pare: FCSB și FCB. Echipa lui Becali revine pe cea mai mare arenă a țării în condițiile în care tribunele sunt goale. Cei din Botoșani vin cu intenții agresive, încercând să profite cât mai mult de metehnele și indeciziile (mai bine zis proastele decizii) latifundiarului. În urma acestui joc Botoșaniul ar putea urca pe podiumul campionatului.

Spun că moldovenii s-ar putea urca pe podium pentru că nu prea cred că oltenii lui Reghe se vor întoarce cu trei puncte de la Pitești, unde Prepeliță îi așteaptă cu câteva surprize. Meciul este tot duminică, de la ora 18, în Trivale. Ocupanta locului 9, urmașa lui Dobrin, este obligată să-și îmbunătățească palmaresul jocurilor de acasă unde nu a reușit până acum decât două victorii, un egal și nu a înscris decât trei goluri.

Lidera campionatului se deplasează în Bănie, unde inima divizată a juveților va suferi probabil din nou, marile tâmpenii ale Mititelului n-au cum să nu se răsfrângă asupra comportării echipei. Beizadeaua de fapt nici nu are dreptul să mai calce pe stadion vreun an de zile. CFR-ul va câștiga doar prin simpla prezență dacă nu vor fi infatuați. Partida se va disputa sâmbătă seara de la ora 18,30.

Meciurile de la Ploiești și Ovidiu (sau Constanța) poartă amprenta luptei pentru play-off. Se întâlnesc ocupantele locurilor 5, 7, 8 și 10. Vineri, de la ora 20,30, Chindia primește vizita Rapidului pe stadionul Ilie Oană, într-un meci deschis oricărui rezultat. Chiar și numărul de goluri este imprevizibil, fiind în funcție de cum vor aborda meciul, din punct de vedere tactic, cele două echipe. Hagi va fi gazda lui Balint. Laszlo Balint. Un oaspete cam pretențios. Cele 12 puncte obținute în 7 jocuri pe terenuri străine nu-i o carte de vizită care să bucure marinarii. Așadar, Farul – UTA, sâmbătă de la ora 15, nu-i o partidă care să poată fi ratată.

Dinamo este datoare. Vândut datoare. Voluntariul poate juca rolul unui cămătar. Scump cămătar. Luni, la închiderea etapei (20,30), se așteaptă totuși ca Rednic să arate că mai este antrenor și nu doar un guraliv. Un alt meci al suferințelor va fi la Mioveni unde cele două echipe încă mai speră. Mioveni și Gaz Metan, luni de la ora 17,30, fug ca iepurii după morcovul aninat în fața ochilor lor pentru a-și prinde captura: cele trei puncte. În deschiderea etapei, în Groapă, Clinceniul, lipsit complet de griji, va încurca sau nu ardelenii din Sf. Gheorghe. Eu sper să nu.

V-ați vaccinat? Dacă nu, faceți-o repede să ne întoarcem pe stadioane. Aș remarca aici tânguiala unui confrate care spunea că de ce la teatru, la filarmonici sau la operă se permite participarea publicului vaccinat în limita a 30% din capacitatea lăcașurilor de cultură, iar în sălile de sport sau pe stadioane nu. E vorba despre civilizație. Ați văzut vreodată ca să se respecte distanța prin tribune? Nici concertele de muzică pop sau mai explozive nu au un public civilizat. E drept că nici nu-mi imaginez un concert cu Pink Floyd sau Phoenix cu fani care să respecte distanța. Hai să ne vaccinăm! Scad îmbolnăvirile, scade incidența și căpătăm liber la muncă și distracție. De murit, sigur vom muri. Dar nu așa repede.

Gruiță Ienășoiu