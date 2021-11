Sportul Șimleu a pierdut , 0-2, duelul de sâmbătă de la Șomcuta Mare, după un meci în care a ratat ocazii importante, dar a cedat din nou pe seama unor greșeli individuale.

Antrenorul echipei, sătmăreanul Dacian Nastai încearcă să -și trezească la realitate jucătorii mai ales că urmează în weekend derby-ul județean cu SCM Zalău.

”Am pierdut meciul de la Șomcuta în primele 15 minute, când am scăpat de două ori unu contra unu cu un portar tânăr şi nu am reuşit să fructificăm două ocazii mari de gol, ocazii care la Liga a III-a, nu vorbesc de mai sus, nu prea te întâlneşti. Din păcate, unii jucători confundă joaca de-a fotbalul cu jocul de fotbal. Tratăm jocul cu superficialitate, greşim în unele faze care sunt hotărâtoare, cum am greşit şi la cele două goluri. Am pierdut fiecare meci pe muchie de cuţit, prin greşeli individuale grosolane, greşeli care eu nu am capacitatea să le îndrept. Am venit cu filozofia de a-i ajuta pe jucători să progreseze, să înveţe să se comporte ca niște adevăraţi profesionişti în teren, dar şi în afara terenului. Unii mă înţeleg, dar probabil unii nu îşi doresc mai mult, iar de aceşti jucători probabil va trebui să ne despărţim“, a declarat Dacian Nastai după eșecul de la Șomcuta.

Antrenorul sătmărean de la Sportul Șimleu a vorbit despre nivelul Seriei a X-a şi de ce îşi poate propune echipa sa în acest campionat, în care Sportul a sperat chiar la o bătălie pentru play-off, însă este mai aproape de zona retrogradării.

“Sper ca cei din jurul meu să mă ia în serios şi sper ca şi jucătorii să mă ia în serios. Noi în acest sezon trebuie să formăm o nouă idee de joc şi un lot cu acei jucători profesionişti, care îşi doresc în primul rând să progreseze. La acest nivel dacă te gândeşti la bani, înseamnă că te mulţumeşti cu puţin. Această serie nu este seria de anul trecut. Aceasta este realitatea ce se întâmplă acum în Liga a III-a. Au apărut la fiecare echipă antrenori care ştiu ce au de făcut, antrenori profesionişti. Toate echipele sunt foarte bine aşezate în teren şi ştiu ce au de făcut. Ce s-a întâmplat în sezonul trecut s-a datorat pandemiei şi testelor care s-au făcut”, a mai spus Dacian Nastai.

Sâmbătă e programat la Șimleu duelul Sportul-SCM Zalău, în tur trupa lui Nastai s-a impus cu 2-1.

Altfel, CSM Satu Mare , colegă de serie cu Sportul Șimleu, va juca acasă cu CFR II Cluj Napoca.