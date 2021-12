Kovacs Istvan a ajuns la meciul 300 în Liga 1

- Advertisement -

Meciul de luni seara dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova, scor 2-2, a fost unul cu o încărcătură specială pentru arbitrul careian Istvan Kovacs.



Arbitrul din Carei a bifat o bornă importantă: 300 de meciuri „fluierate” în Liga 1.

Arbitrul de 37 de ani a ajuns la o performanță de top pentru un „central” de la noi: partida cu numărul 300 în prima ligă! Doar Alexandru Tudor, Cristian Balaj și Sebastian Colțescu au mai reușit asta în întreaga istorie a arbitrajului românesc.

Cum Kovacs Istvan mai are ani buni de carieră cu siguranță că acesta ar putea ajunge peste câțiva ani cel mai delegat arbitru din Liga 1…

Cât despre meciul de la Botoșani, arbitrul Kovacs n-a fost menajat la final de reprezentanții celor două formații. Atât gazdele, cât și oltenii acuzând unele decizii luate de careianul nostru…

Cu siguranță însă că în ciuda acestor păreri pro sau contra, seara de luni de la Botoșani va rămâne una special pentru KOVACS ISTVAN.

Interesant e că din brigadă a făcut parte ca rezervă și Szabolcs, fratele mai mic a lui Istvan Kovacs.

Pe lângă recordurile stabilite de Istvan Kovacs, arbitrajul careian se mai poate mândri și cu promovarea lui Kovacs Szabolcs în lotul ligii 1 dar și a lui Kopriva Zsolt, promovat la nivelul ligii a 2-a.

”Zsolt Kopriva – are 29 de ani. Este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie. Primul contact cu lumea arbitrajului l-a avut pe la 16 ani. În anul 2016 a promovat în Liga a 3-a după finalizarea programului “Tinere Talente”. Primul meci arbitrat în al 3-lea eșalon a fost CS OȘORHEI-UNIREA DEJ (0-2). Până în prezent a adunat 70 de meciuri la nivelul ligii a 3-a.

Zsolt mai are un frate geamăn, Tamas Kopriva, care de asemenea este arbitru în Liga a 3-a. Iată că legătura dintre frații gemeni este, fără doar și poate, una foarte strânsă.

Județul Satu Mare a oferit în trecut o premieră pentru fotbalul românesc când frații Istvan și Szabolcs Kovacs au arbitrat, la centru, simultan, în Liga 1. Posibil ca în viitor să avem o nouă premieră: o brigadă de arbitri formată din două perechi de frați.😁.” notează cei de la arbitri.info.

Brigada de arbitri de la CONCORDIA CHIAJNA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI (0-0), compusă din Răzvan Lădar (Zalău – Central), Zsolt Kopriva (Carei – Asistent 1) și Emeric Tocai (Sibiu – Asistent 2), au oficiat în premieră la un meci din Liga a 2-a.

Aceștia fac parte din “Programul Tinere Talente”pentru Liga a 2-a, iar după ce vor arbitra două sau trei meciuri la acest nivel, pe baza prestațiilor avute se va lua decizia finală privind promovarea în lotul arbitrilor din Liga a 2-a.

Dacă la nivel de echipe fotbalul sătmărean nu se poate lăuda cu prezențe în primele două ligi, iată că la capitolul arbitri, AJF-ul condus de Ștefan Szilagyi are destule motive de mândrie…