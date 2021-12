Nu greșim dacă spunem că 2021 a fost anul perfect pentru arbitrul careian Kovacs Istvan.

Ajns la 37 de ani, Kovacs Istvan a prins în 2021 lotul pentru turneul final al Campionatului European unde a și debutat la centru în partida Olanda- Macedonia de Nord.

A avut parte de delegări constante în Liga Campionilor, Europa League sau Conference League iar evoluțiile sale au fost mereu apreciate de oficialii UEFA. În Liga 1 a trecut de borba 300 a meciurilor conduse în prima divizie și a intrat în top 4 cei mai delegați arbitrii din România. Cu șanse mari de a i depăși pe primi trei, Alexandru Tudor, Cristian Balaj și Sebastian Colțescu.

”Chiar am avut un an perfect. Am un total de 51 de meciuri arbitrate și-i mulțumesc lui Dumnezeu că am fost sănătos și am putut să duc cu bine toate meciurile la capăt” ne-a spus Kovacs Istvan care a încheiat anul 2021 cu două meciuri în Arabia Saudită.

”Am fost la centru la un derby cu peste 30000 de spectatori în tribune și la al doilea am fost în camera VAR la meciul condus la centru de Ovidiu Hațegan” ne-a spus Kovacs Istvan care ține la final de an să le ureze multă sănătate , fericire și un AN NOU plin de satisfacții tuturor sătmărenilor și tuturor suporterilor fotbalului românesc.

Kovacs Istvan mai are un motiv de mândrie , fratele său Szabolcs a făcut în acesta an pasul spre Liga 1 unde a și fost delegat la meciuri ăn acest final de an.

”Colegilor de la AJF Satu Mare le mulțumesc pentru sprijin și familiei mele” a încheiat Kovacs.

Pentru performanțele sale din 2021, redacția sport a GNV îl declară pe Kovacs Istvan drept personalitatea anului în sportul sătmărean…

La mulți ani și un AN NOU FERICIT!