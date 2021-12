După ce au organizat la finalul lunii noiembrie prima ediție a Memorialului Tudor Barbul de la Ardud, luptătorii sătmăreni de la CS Satu Mare – Cetate Ardud au participat weekend-ul trecut la un puternic turneu internaţional, la Timişoara. În total au fost peste 180 de sportivi din şapte ţări la Memorialul “Valentin Bati”, pentru a-l comemora pe cel care a fost şeful arbitrilor federaţiei internaţionale şi cel mai titrat oficial român din toate timpurile.

Pe saltea au urcat la greco-romane, sportivi din Estonia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi România, la 24 de categorii, copii şi cadeţi.

De la clubul sătmărean, Utca Anderson s-a clasat primul la categoria 50 kg, Prunar David a încheiat al doilea la categoria 40 kg, Baltoş Andrei a prins locul 3 categoria 75 kg, în timp ce Fârdea Allan (33 kg) şi Baboş Alex (28 kg) au terminat concursul pe locul cinci. Antrenorul copiilor este Claudiu Blaga. Acest concurs a fost practic ultimul din acest an, iar la finalul acestei săptămâni, luptătorii vor intra într-o mică vacanţă.

Iar luni la sala din Mădăras, de la antrenamente n-a lipsit Moş Nicolae, care le-a adus celor mici cadouri.

“Anul 2021 l-am început trist prin pierderea lui Tudor Barbul, după care ne-a fost greu să mergem mai departe simţindu-i lipsa! Încet, încet am încercat să ducem mai departe activitatea sa sportiva. Ca şi rezultate am avut 4 medalii la campionatele naţionale de juniori şi tineret. Am avut şi câteva turnee de copii şi memorialul Tudor Barbul. Obiectivul pentru anul viitor este câştigarea câtor mai multe medali naţionale. Speram ca se va începe activitatea şi la noua sala de lupte” a declarat antrenorul Claudiu Blaga.

Felicitări și mult succes luptătorilor sătmăreni!