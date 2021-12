Cum explică Florin Gardoș schimbările de la Academica Clinceni

- Advertisement -

Florin Gardoș pune forma bună a Academicii Clinceni pe seama schimbărilor din structura clubului, care a convins un nou acționar să i se alăture.

”A fost o plăcere să mă intorc pe “Ion Oblemenco” 🏟 Cu atât mai mult cu cât ne-am întors si cu cele 3 puncte 💪🏻” a scris Florin Gardoș pe pagina sa de facebook imediat după succesul de pe Oblemenco.

Academica Clinceni s-a impus cu 2-1 pe terenul lui FCU Craiova, la numai câteva zile după ce obținuse primul succes din campionat, 1-0 cu Dinamo. Fundașul Florin Gardoș recunoaște că jucătorii au intrat pe teren cu alt moral după ce au văzut că situația de la club începe să se schimbe în bine.

Academica Clinceni are un nou finanțator, care le-a dat asigurări fotbaliștilor că nu trebuie să aibă emoții în ceea ce privește banii pe care trebuie să îi primească.

Academica Clinceni a obținut două victorii consecutive, iar fundașul Florin Gardoș susține că lucrurile merg din ce în ce mai bine grație atmosferei de la club. Fotbalistul recunoaște că el și colegii lui au un plus de siguranță după sosirea noului finanțator al echipei.

Acesta a menționat că noul antrenor, Adrian Falub, a schimbat destul de multe la sistemul de joc, cu toate că a fost instalat în urmă cu numai câteva zile și nu a avut foarte mult timp la dispoziție.

„Sigur că nu e ușor. Tot suntem neplătiți, condițiile sunt cam aceleași. E important că măcar din punct de vedere sportiv lucrurile merg bine. Avem un plus de moral, măcar putem să terminăm anul cu un moral bun. A contat și faptul că a venit un nou acționar. Ne-a promis că se rezolvă anumite probleme. Toate astea contează. Va conta foarte mult ce se va întâmpla la anul. Trebuie să profităm de momentul bun

Antrenorul și-a dorit să schimbe sistemul. Am schimbat și felul în care ne apărăm. Am fost surprinși că într-un timp atât de scurt am pus atât de bine la punct sistemul încât să câștigăm.”, a declarat Florin Gardoș.