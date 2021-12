Performanță. Loga Dance School, la ora bilanțului!

- Advertisement -

Sportivii scolii de dans Loga Dance School au participat, anul acesta, la doar 12 competiții, obtinand in total 111 medalii.

Totalul medaliilor obtinute in 2021: 111 medalii, din care 28 de aur, 19 de argint, 13 de bronz, 51 de medalii pe locurile 4, 5, 6 si 7 in finala.

Important e ca mai mult de jumatate din aceste medalii, mai exact 60, au fost pe primele 3 locuri pe podium!

In 2021, sportivii au participat in clasele Solo Fete, Debutanti, Precompetitional, Hobby, E, D, C si B.

La campionatul national de clase din 2021, scoala de dans a avut 5 perechi finaliste fata de anul 2019 cand am avut doua perechi finaliste (in 2020 nu s-a organizat campionatul national de clase).

– Au obtinut titlul de Campioni Nationali:

In clasa B 19-35 de ani la sectiunea Latino, perechea Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid

In clasa E 19-35 de ani la sectiunea Standard perechea Maktary Yassin & Domokos Blanka

– A obtinut locul 3 in clasa C 14-15 ani la sectiunea Standard, perechea Varga Andrei & Pauliuc Rita

– A obtinut locul 6 in clasa B 16-18 ani la sectiunea Standard, perechea Kengye Adam & Mihai Gloria.

– A obtinut locul 7 in clasa C 16-18 ani la sectiunea Latino, perechea Pop Daniel & Goras Mihaela.

In 2022 vor debuta mai multe perechi mici de incepatori care abia au implinit 5-6 ani.

Cei mai buni 57 de sportivi de la Loga Dance School au reprezentat scoala de dans in finalele competitiilor din 2021, ei sunt:

Becsi Balazs & Nagy Dorottya, Biro David & Gaja Eszter, Craciun George & Daraban Maria, Cristian Luca & Fania Sofia, Cristian Luca & Pintea Jessica, Danci Raul & Marian Sara, Danci Tudor & Slavic Panna, Hornyak Daniel & Puscas Iulia, Kengye Adam & Illes Tamara, Kengye Adam & Mihai Gloria,

Loga Levente & Halbac Andra, Maktary Yassin & Domokos Blanka, Nagy Dominik & Ilonczai Dora,

Pater Andras & Nojea Alessia, Pop Daniel & Goras Mihaela, Pop Mihai & Mekker Adrienn,

Puscas Eduard – Bacutiu Mak Regina, Rosco Rares & Bone Nadine, Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara,

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina, Toma Mihail & Hotye Narcisa, Varga Andrei & Pauliuc Rita,

Varga Kristof & Megyesi Evelin, Veres Bud Andrei & Biro Evelin, Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid,

Biro Andrea, Biro Zita, Fusle Ariana, Gulya Rebeka, Kovacs Alexandra, Rosco Raisa, Varga Ana, Varga Debora, Varga Reka.

”Pentru urmatorul an, 2022, avem multe noutati, planuri in curs de realizare, vom reveni cu detalii la momentul oportun! Pe aceasta cale le dorim tuturor satmarenilor Un An Nou Fericit, plin de impliniri!”, transmit antrenorii și conducerea celor de la LOGA DANCE SCHOOL.