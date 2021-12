- Advertisement -

Mă uitam deunăzi peste două ordonanțe de urgență. Prima „privind unele măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022” și cea de-a doua reprezentând „modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative”. Citindu-le titlurile mi-a trecut prin cap că textul lor ori ascunde ceva, ori lasă loc la tot felul de ușițe și portaluri.

În ceea ce privește pensiile mi-a alunecat privirea asupra creșterii cu 25% (de la 800 lei la 1000 lei) a indemnizației sociale pentru pensionari. Aceasta se dă acelora la care pensia calculată după formulele ascunse privirilor este derizorie chiar dacă ei au cotizat la bugetul pentru pensii. Dar oare aici nu se ascund și cei care nu au muncit în viața lor? Adică cum? La cei care au muncit le creștem pensia cu 10% și la trântori le mărim indemnizația cu 25%. Halal pravilă!

În cea de-a doua, nervii te lasă de izbeliște doar citindu-i titlu. Cuvântul cheie este „integritate”. Mi-aduc aminte că prin anul doi la facultate am avut un examen la filozofie. Am tras biletul și dacă la primul subiect eram foarte bine pregătit (noroc cu Einstein), iar la al doilea o scăldam binișor, la al treilea nu știam o boabă. Era despre o chestie comunistă care nu prea m-a atras și n-am studiat-o. Pe bilet, după titlul subiectului era și o definiție a acestuia, definiție ce consta în vreo 50 de cuvinte. Am profitat și eu de neatenția profesorului și a asistentei sale (tocmai le adusese cafeaua) și am citit de pe bilet definiția aceea de vreo trei-patru ori. M-am oprit la un moment dat. Făcându-se liniște profesorul m-a întrebat dacă mai am ceva de spus. Fiind aproape sigur că mă va pica am zis în derâdere că aș vrea să închei cu definiția. Și am mai citit-o o dată. Mi-a întins carnetul zâmbitor și nu-mi venea să cred. Mi-a dat 9 și m-a trimis la bibliotecă să înapoiez cărțile. De uluială trăgeam de clanță în sens invers și mă întrebam de ce nu se deschide ușa mai repede. Așa și cu „integritatea” asta. Mult zgomot pentru un abuz!

Fotbal. Îmi vine destul de greu să spun că derbiul ultimei etape din acest an este la Cluj, în Gruia. Asta pentru că într-un derbi nu prea există o favorită certă, iar aici formația metronom nu poate avea probleme cu un Argeș care luna aceasta în trei partide a scos doar un punct. Frânarii, ținuți încă în chingă de Dan Petrescu, nu cred că se gândesc la vacanță înainte de apusul soarelui din ultima duminică de post a anului. Partida va începe la ora 16, fiind al doilea derbi de etapă care nu este programat ca ultim meci al zilei de desfășurare.

Rapidul, serios boțită după înfrângerea în fața FCSB-ului, ar încape într-o drezină din Giulești și până la Arena Națională. Noroc cu tinerii de la echipa a doua care vor umple banca de rezervă și unul sau două posturi de titular. Adversar le este Botoșaniul care tocmai și-a amintit de gustul victoriei după jocul cu Mediaș. Confruntarea va avea loc sâmbătă de la ora 20,30.

Voluntari cu UTA (vineri, ora 20,30) și Sepsi cu FCSB (duminică, 20,30) sunt două partide diametral opuse. Dacă la Voluntari gazdele sunt favorite, la Sf. Gheorghe oaspeții sunt favoriți. Nu știu ce mă face să cred că nici UTA și nici Sepsi nu vor încheia meciul cu coșul gol. Poate e doar o dorință. Cine știe?

La Mediaș, sâmbătă de la ora 18, ghinionista acestui sfârșit de an va da piept cu o altă echipă rănită în orgoliu. În ultimul timp (noiembrie și decembrie), oltenii din inima Băniei, cei vechi în Liga 1, n-au mai simțit gustul victoriei. Pelinul a luat locul zaibărului prin Băilești. Se duc pe Târnavă să caute ceva Jidvei. E cam departe totuși până la Sânmiclăuș, așa că le recomand Vinul de Ciumbrud. Ați auzit de el? Dacă nu, încercați-l când treceți prin Mediaș. În funcție de numărul de crestături de pe răboj victoria poate aparține oricui.

În Ștefan cel Mare se întrevede un nou moment al adevărului pentru Rednic. Partida din compania Farului, de luni, ora 20,30 va duce probabil decalajul dintre ultimele două clasate și pluton la dimensiuni mult peste ceea ce s-ar putea numi surprinzător.

Juveții lui Mititelu au un nou „care pe care” de subsol de clasament. Egalul, ca de obicei, nu avantajează pe nimeni. Probabil că fotbaliștii ce reprezintă Mioveniul să aibă ceva de spus, dar nu prea mult, că le e limba-ncâlcită de Pelici. Mai rămâne Pelici după jocul de luni de la ora 17,30? Om trăi ș-om vedea! Că-i tare frig la cântatul cocoșului.

La Clinceni târgoviștenii merg după trei puncte. Dacă sunt lăsați să joace și dacă ei își depun interesul obiectivul nu e greu de atins. Clinceniul și-a programat partida de la 13,30 (duminică) pentru a se adapta șontâc-șontâc la programul de Liga 2, unde majoritatea partidelor se dispută de la ora 11.

Gruiță Ienășoiu