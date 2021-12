Conducerea Clubul Sportiv Samuraiul de la sectiile din Satu Mare si Lazuri la sfarsit de an a alcatuit lista cu sportivii care s-au evidentiat intr-un fel sau altul la competitiile de karate . Din pacate anul acesta nu sa tinut (datorita pandemiei) campionatul national si european (Wado) pentru care eram deja pregatiti , asadar am participat la competitiile locale si judetene cu speranta ca anul viitor va fi mai bine. Ca si o realizare este trecerea la o centura superioara adica centura neagra 1 dan si 2 dan respectiv 4 dan. In urma examenului in fata secretarului genereal al Federatiei Romane de Karate -Bogza Cristian 8 dan au reusit sa promoveze urmatorii karateka: Filer Ivan 4 dan (instructor) , Magos Robert Patrick 2 dan,Circiu Patrick 2 dan , Pop Laura 2 dan , Grosan Cernesteanu Alexia 1 dan , Jenei David 1 dan , Ardelean Andreea 1 dan , Moldovan Alesia 1 dan , Ardelean Krisztofer 1 dan , Groza Kevin 1 dan , Olosuteanu Andrei 1 dan .

sectia – Satu Mare

Top 3 – fete

loc 1 Grosan Cernesteanu Alexia

loc 2 Baki Maya

loc.3. Pop Irina

Top 3 baieti

loc.1 Jenei David

loc.2 Groza Kevin

loc.3 Balog Alex

Performerii anului de la sectia -Lazuri

Prada Bence si Palfi Denisa