Amical. Viitorul Vetiș a condus o repriză pe Lotus Felix

- Advertisement -

Viitorul Vetiș a fost mai norocoasă și a putut juca sâmbătă pe sinteticul de la baza Dinamo. Echipa lui Cristi Popa a avut programat de la ora 15 meciul amical cu Lotus Felix, iar după o serie de consultări cu oficialii bihoreni cele două grupări au decis că pot juca la Satu Mare.

”Am vorbit cu cei de la Lotus ba chiar președintele nostru le-a transmis imagini video de la teren și apoi am decis că în ciuda problemelor de pe teren putem juca. Mă bucur că prima reriză am făcut față unei echipe de top din seria a 10-a a ligii a 3-a și am condus cu 1-0. Apoi în partea a doua am cedat firesc și pe fondul schimbărilor efectuate” ne-a spus Cristi Popa antrenorul celor de la Vetiș care a urmărit meciul de acasă din izolare. ”Am urmărit acasă transmisia video a meciului . Mai am de stat în casă până marți, am fost depisatat pozitiv dar din fericire nu am simptome” ne a mai spus Cristi Popa.

Pentru Lotus Băile Felix a fost primul joc de verificare din această iarnă.

Sătmărenii au deschis scorul prin Anton dar după pauză Lotus a întors scorul prin golurile marcate de Ștefan Meșter (2), Luca Țifra (un puști născut în 2005) și Patrick Blăgea.

Viitorul Vetiș a început meciul cu Oșan – Apai, Mureșan, Tamás, Crainic, Pop Nándor, Lazăr, Anton, Surányi, Radvánszki, Gavrilescu. Au mai intrat : Palage, Tóth, Horváth, Sician, Micle, Duca.

Antrenor : Cristian Popa.

Antrenorul Gheorghe Ghiț de la Lotus a început partida cu Csapo – P. Andraș, Cr. Oros, T. Paublusztig, M. Arsene, M. Popa, C. Habakuk, P. Blăgea, Al. Jurcuț, Fl. Pop, N. Farcaș.

Au mai intrat D. Mailinger, Al. Panc, B. Creț, Al. Pintea, L. Criste, L. Țifra, C. Trip, Șt. Meșter, D. Sala și S. Cucu.

Din diverse motive au absentat Ed. Beke, S. Nogo, V. Costea și I. Ban. Pentru Lotus au evoluat și cele mai recente achiziții, Ștefan Meșter (ex-CAO, în foto) și Alexandru Jurcuț (ex-Luceafărul).