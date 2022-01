Campioana Victoria Carei și-a reluat pregătirile

- Advertisement -

Cu două luni înaintea startului oficial în sezonul de primăvară, campioana Ligii a 4-a elite, Victoria Carei, și-a reluat pregătirile.

Antrenorul Marius Botan are la dispoziție 22 de jucători, însă în aceste zile ar putea să apară câteva noutăți.

Noul director al CSM Victoria Carei, Tabi Zsolt, ne-a mărturisit că în această iarnă vor fi și câteva modificări în lotul de jucători.

”Nu vreau să avansez încă nume, dar avem patru jucători cu care negociem semnarea de contracte și alți patru de care ne vom despărți. Împreună cu antrenorul Marius Botan am stabilit și programul de pregătire și putem spune că avem meciuri de verificare aproape în fiecare weekend. Chiar sâmbătă jucăm un amical cu Sportul Șimleu, echipa de liga a 3-a antrenată de Dacian Nastai”, ne-a spus directorul Tabi Zsolt, care a amintit că pe lângă Șimleu, Victoria a stabilit deja jocuri cu CSM Satu Mare, Valea lui Mihai sau Dorolț.

Cât despre planurile noului director de la CSM Victoria Carei, Tabi Zsolt …

”Bineînțeles îmi doresc foarte mult să dezvoltam infrastructura sportivă careiană, sportul de performanță, deocamdată în cele două ramuri sportive practicate în cadrul clubului Victoria, fotbal, respectiv tenis de masă. Este o provocare și în același timp responsabilitate care doresc să fie o reușită a comunității noastre”, spune Tabi Zsolt aflat acum în fața unei noi provocări. De remarcat că pentru Tabi Zsolt nu este prima experiență ca și conducător de club…

”Prima legitimare ca fotbalist la juniorii Victoriei am avut-o în 1978 la 10 ani. La 18 ani am jucat la echipa de seniori timp de 9 ani, după care m-am dedicat antrenorului în paralel fiind și jucător. Posed licența UEFA A în antrenorat și am experiență în domeniul conducerii unei asociații sportive fiind președinte câțiva ani la Fink Fenster Petresti, echipă cu care am promovat în liga a III-a. Apoi, la Kinder Carei împreună cu colegii mei am dezvoltat fotbalul la copii și juniori. Cu juniorii A1 în ultimii 6 ani am reprezentat județul Satu Mare la fazele zonale fiind campionii județeni și interjudețeni la această categorie. Am promovat jucători juniori la echipe de seniori. Ne dorim continuitate și cu multă răbdare, pasiune și muncă vrem să realizăm ce ne dorim de mult timp… Accederea în liga a III-a. Când se va întâmpla? Depinde în bună măsură de noi cei implicați direct”, ne-a mai spus noul director de la CSM Victoria Carei.