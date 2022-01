CSM Satu Mare joacă semifinala Cupei României cu Phoenix Constanța

- Advertisement -

Luni, in sala de conferinte Mihai Nedeff din sediul Federației Romane de Baschet a avut loc sedinta de atribuire a organizarii Turneului Final Four al Cupei Romaniei de baschet feminin, sezonul 2021-2022, precum si tragerea la sorti a meciurilor din cadrul semifinalelor competitiei KO.

Au fost prezenti la sedinta de atribuire reprezentantii cluburilor ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, CSM Satu Mare si CSM Alexandria, precum si conducatorii FRB si reprezentantii departamentelor Competitii, Tehnic si Comunicare FRB.

Dupa anuntarea ofertelor, conducerea FRB a atribuit clubului ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe organizarea Turneului Final 4 CRBF, sezonul 2021-2022, competitia urmand sa se desfasoare, in perioada 26-27 februarie 2022, in Sepsi Arena din municipiul Sf. Gheorghe.

Totodata, in urma tragerii la sorti a fost stabilit si programul semifinalelor Final 4 CRBF, sezonul 2021-2022, meciurile urmand sa se dispute astfel:

Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta – CSM Satu Mare

ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe – CSM Alexandria

Semifinalele se vor juca in data de 26 februarie, in vreme ce trofeul va fi decernat in urma finalei care va avea loc in data de 27 februarie.

Reamintim ca ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe este detinatoarea trofeului.

Pentru CSM Satu Mare este o reeditare a semifinalei de Cupa României din 2018-2019, când echipa antrenată și atunci de Miguel Lopez trecea de Phoenix Constanța. Apoi a urmat finala cu scandal, pierdută la Sfântu Gheorghe în fața celor de la Sepsi după o serie de erori de arbitraj.

Reamintim că în urma acelor evenimente echipa sătmăreană a refuzat să participe la festivitatea de premiere.