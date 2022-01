CSM Satu Mare a dispus de FCC Baschet UAV Arad, la Timişoara, cu 71-64 şi formaţia din nord-vestul ţării are prima şansă la accederea în semifinale.

Partida tur s-a jucat pe 29 decembrie la Timișoara deoarece în sala din Arad a cedat acoperișul iar din cauza vremii ploioase , parchetul a devenit…impracticabil!?

Returul partidei se va disputa miercuri, 5 ianuarie, de la ora 18, în sala LPS Ecaterina Both din Satu Mare.

Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanţa a obţinut o victorie concludentă în deplasare şi a făcut un pas important spre turneul Final Four al Cupei României la baschet feminin. Echipa de la malul mării s-a impus în faţa lui CS Municipal Târgovişte cu 77-56, în prima manşă a sferturilor de finală. Vicecampioana CS Municipal Satu Mare a dispus de FCC Baschet UAV Arad, la Timişoara, cu 71-64 şi formaţia din nord-vestul ţării are prima şansă la accederea în semifinale. Meciul dintre CS Municipal Alexandria şi BC Sirius Târgu Mureş s-a terminat la egalitate, 64-64, calificarea urmând să se decidă în retur.

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe s-a calificat deja în semifinale după ce a umilit în dublă manșă pe CSU Olimpia Braşov, după 125-46 pentru echipa covăsneană, deţinătoarea trofeului, în primul meci de la Sfântu Gheorghe, trupa din secuime a câștigat și returul 115-55. Returul celorlalte trei partide din sferturi va avea loc pe 5 şi 6 ianuarie. Turneul final al competiţiei este programat pentru perioada 26-27 februarie 2022.