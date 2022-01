Asociația Caiac SMile are de săptămâna trecută primii monitori de ski pentru persoane cu dizabilități. Despre acest proiect a vorbit luni seara în emisiunea Actualitatea sătmăreană și Ionuț Stancovici, fondatorul Asociației Caiac SMile.

”Bota Vasile, Cherecheș Adrian și Cioltea Bogdan au obținut titlul de monitori la finalul a doi ani de muncă, fiind primii din România. Ideea acestui proiect a pornit în urmă cu doi ani de zile, inspirată din Austria, iar acum România are primii trei monitori de ski în scaun rulant”, a spus Ionuț Stancovici, care a venit în studio alături de Adrian Cherecheș.

Cei trei sunt sătmăreni și au descoperit plăcerea skiatului în urmă cu doi ani, perioadă în care s-au antrenat constant pentru a deveni profesioniști pe pârtie.

L-au urmat pe Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile, pe toate pârtiile din țară unde s-a deplasat și au exersat continuu pentru a-și dezvolta abilitățile de monitori.

În acest moment ei au fost acreditați de cei de la Euroski – Centrul Național Formare Monitori drept monitori de ski pentru persoanele cu dizabilități.

„Acum doi ani, când am mers cu prima persoană cu dizabilități în Austria pentru a-l învăța să skieze singur pe scaunul rulant adaptat pentru pârtie am văzut această idee și de atunci a încolțit dorința de a avea și noi în România acest serviciu pentru persoanele cu dizabilități. Mereu am scandat lozinca „Vrem o țară ca afară!” când eram tânăr, dar am ajuns la concluzia că dacă vrei o țară ca afară, trebuie să o faci tu. Iar acest proiect al Caiac SMile care a ajuns acum la final este o dovadă că putem să ne facem singuri o țară ca afară”, a mai spus Ionuț Stancovici, fondatorul Asociației Caiac SMile.

Cei trei monitori de ski speciali pentru persoane speciale vor fi în fiecare sezon de iarnă prezenți pe pârtiile din România, acolo unde vor iniția în acest sport persoanele cu dizabilități locomotorii care sunt dependente de un scaun rulant. Ionuț Stancovici va continua să fie alături de ei, urmând să se ocupe de persoanele care nu își pot folosi nici brațele, pentru a le oferi senzația de libertate și bucuria de a aluneca pe pârtie.

Ionuț Stancovici a vorbit și despre proiectele sale și ale fundației Caiac SMile din acest an, precum și despre cei care au fost alături de el.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.