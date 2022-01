Emanuel Gyenes, clasat pe locul 43 în etapa a 4-a a Raliului Dakar 2022

- Advertisement -

Pilotul sătmărean Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 43 la categoria moto, miercuri, în etapa a patra a Raliului raid Dakar 2022, desfăşurată între Al Qaisumah şi Riad (Arabia Saudită).

Gyenes a fost înregistrat cu timpul de 04 h 51 min 16 sec pe cei 465 km, sosind la 45 min 10 sec de învingător, spaniolul Joan Barreda Bort.

La general, sătmăreanul ocupă locul 56, la 04 h 12 min 04 sec de liderul Sam Sunderland (KTM).

Mani Gyenes a fost al patrulea în această etapă la categoria Malle Moto (Original by Motul), fără asistenţă tehnică, în timp ce la general a urcat pe locul 5.

Joi este programată etapa a 5-a a Raliului Dakar, în lungime totală de 560 km, din care 346 km cronometraţi.

Al-Attiyah câștigă etapa a patra

Nasser Al-Attiyah si-a extins avansul fata de locul secund dupa ce a reusit sa isi adjudece victoria etapei a patra.

Sebastien Loeb reuseste sa obtina al doilea timp cu al sau Prodrive HUNTER, acesta fiind la doar 25 de secunde in spatele pilotului din Qatar, iar cea de-a treia pozitie a fost ocupata de Carlos Sainz, la aproape un minut in spatele lui Al-Attiyah.

Pilotul echipei OverDrive Toyota, YAZEED AL RAJHI, a fost liderul acestei zile dupa ce a preluat conducerea odata cu trecerea prin punctul de control de la KM 417, insa acesta a primit o penalizare de 2 minute, cazand pana pe pozitia a 5-a.

Yasir Seaidan a ocupat la finalul zilei de miercuri ( a patra zi de concurs ), pozitia a patra la general, acesta fiind pilotul echipei X-RAID MINI JCW TEAM.

Giniel de Villiers incheie aceasta zi cu al saselea timp la 3 minute si 55 de secunde in spatele liderului, acesta fiind urmat de Bernhard ten Brinke care ajunge cu un handicap de 4 minute si 7 secunde dupa cei 465 km de proba speciala.

Mai multi concurenti au fost victimele celei mai lungi etape din Dakar 2022. Dupa ce a reusit sa preia fotoliul de lider dupa punctul de control de la 120 km, Lategan s-a oprit dupa 310 km de proba parcursi din cauza unei probleme la roata din spate-dreapta, fortandu-l sa cheme sprijinul echipei de asistenta de la Toyota.

Stephane Peterhansel a fost nevoit si el, de asemenea, de chemarea camioanelor de asistenta, dupa ce un amortizor s-a rupt in urma unui salt de pe creasta unei dune de nisip. Coechipierul lui Peterhansel, Mattias Ekstrom, a pierdut aproape 40 de minute din cauza unor probleme necunoscute, facandu-l pe Sainz sa fie singurul pilot Audi in top 10 din clasamentul general a zilei, iar la general acesta fiind pe locul 18 dupa cele patru zile de concurs desfasurate pana acum.

Al-Attiyah continua sa conduca aceasta editie spre cea de-a patra victorie din Dakar, diferenta fata de locul secund, care este ocupat de Loeb, ramane aproximativ neschimbata la 38 minute si 5 secunde.