CSM Victoria Carei are un nou antrenor la juniori A1 şi la echipa a doua în persoana experimentatului jucător Ervin Kinczel. A fost de altfel prima mutare efectuată de Tabi Zsolt după ce acesta a preluat funcția de director la CSM Victoria Carei.

„Mi s-a propus să fiu antrenor la juniori A1 și la echipa a doua, după ce domnul Tabi Zsolt a ocupat funcția de director sportiv la club. Am acceptat cu mare plăcere, pentru că îmi place să lucrez în acest domeniu și aș vrea să ajut echipa, tinerii jucători, cu experiențele pe care le-am acumulat până acum. Am acceptat pentru că simt că sunt într-un grup de antrenori unde pot învăța și unde suntem ca o familie”, a declarat Ervin Kinczel.

Careianul Ervin Kinczel şi-a început cariera de jucător profesionist la LPS Satu Mare. De acolo a fost transferat la FCM Târgu Mureș, unde timp de o jumătate de an a fost în lotul echipei din prima ligă. Tot acolo a debutat și în liga secundă. A venit apoi la Olimpia Satu Mare, cu care iar a reușit să promoveze în Liga a 2-a. A mai jucat la FC Zalău, iar apoi s-a transferat în Ungaria, la echipa din Cigánd, cu care iar a reușit promovarea în liga a doua din ţara vecină. În Liga 3 din Ungaria a mai jucat la echipele din Nyírbátor și Füzesgyarmat. În prezent, evoluează la CSM Victoria Carei.