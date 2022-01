Gabriel Caba lasă Șimleul pentru o echipă de Liga a 2-a

- Advertisement -

După un an şi jumătate petrecut sub comanda lui Dacian Nastai la Sportul Șimleu , fundașul sătmărean Gabriel Caba a semnat cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, echipă aflată pe locul 15 în liga secundă.

“Este un pas foarte important în cariera mea” recunoaște Gabriel Caba, un sătmărean care şi-a terminat junioratul tocmai în Bucureşti, la Sport Team. De remarcat că înainte de a veni la Şimleu el a evoluat la Olimpia, în Liga a IV-a.

Deşi s-a aflat la debutul în Liga a III-a, Gabriel Caba a jucat constant în sezonul trecut, reuşind două goluri şi două pase decisive.

Aflându-se încă sub contract cu Sportul Şimleu până la final de sezon, Gabriel Caba a anunţat conducerea că vrea să plece de la echipă, chiar din această iarnă.

“Caba a solicitat rezilierea contractului. Şi-a manifestat dorinţa să plece la o altă echipă unde să aibă şanse mai multe de a juca. A fost opţiunea lui, iar noi i-am respectat-o. Încă se încadrează regulii under, dar la Şimleu era concurenţă mare pentru el, pe postul său”, spune preşedintele Ioan Gurzău pentru sportulsalajean.ro.

Gabriel Caba şi-a găsit rapid un alt angajament după despărţirea de Sportul Şimleu şi a ajuns tocmai la un club din Liga a II-a. Fotbalistul a semnat cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ocupanta locului 15 în liga secundă.

La echipa din Tg. Jiu se află şi fratele său, Laurenţiu Caba care a ajuns în vară la Viitorul Pandurii. Clubul gorjean are şi echipă secundă în Liga a III-a, astfel că în cazul în care nu va prinde lotul pentru Liga a II-a, fostul jucător al Şimleului va putea juca şi în eşalonul al treilea.

“Am avut şansa să fiu urmărit în meciul din ultima etapă şi am fost contactat de către cei de la Viitorul Pandurii”, spune fotbalistul, care ţinut să le mulţumească celor de la Sportul Şimleu pentru aportul adus la dezvoltarea sa pe plan fotbalistic. “A fost o perioadă frumoasă, în care am acumulat multă experienţă. Am luat tot ce a fost mai bun şi folositor în acest timp petrecut sub Măgură şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine”, a precizat Gabriel Caba.

“Este un pas foarte important în cariera mea, având în vedere că am jucat doar un sezon şi jumătate în Liga a III-a. Voi fi la fel de serios, voi munci mult mai mult pentru a ajunge cât mai sus”, a mai declarat Gabriel Caba pentru sportulsalajean.ro.