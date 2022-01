Gyenes : “Este incredibil că am făcut 7000 km cu axul rupt!”

- Advertisement -

Mani Gyenes a revenit luni acasă la Satu Mare după experiența trăită la Raliul Dakar 2022.

Sătmăreanul a terminat pe poziția a 40- a la general și pe cinci la Malle Moto. Mani Gyenes se declară însă mulțumit de performanța avută în contextual în care în acest an a avut multe problem tehnice. ” Am avut mai multe problem tehnice ca și în toate celelalte ediții la care am fost” a recunoscut Mani.

Iar la final, Mani Gyenes a dezvăluit și problema cea mai mare care l-a ținut departe de primele 20 de poziții…E vorba de axul care ține bascule și care a cedat încă din prima etapă…Iar în aceste condiții gândul lui Mani a fost doar cum să termine cu bine cursa și să nu abandoneze…

”după ce s-a rupt o parte din axul care ține bascula (cu aproximativ 200 de km înainte finalul primei probe speciale), șocurile au fost resimțite inclusiv de motor care s-a deplasat în cadru. Când am ajuns seara în bivuac ne-am chinuit trei oameni să îl repoziționăm.

Este incredibil că totuși am făcut aproape 7.000 de km așa, și din aceștia aproape 4.000 km de probă specială.

Putea să cedeze, însă am zis că încerc să termin Dakarul, așa că am cotinuat.

A fost foarte important pentru mine să ajung la acest al 10-lea finiș” a transmis Mani Gyenes pe pagina sa de facebook.

Cu siguranță Mani va avea parte în aceste zile de o nouă primire…dulce la firma pe care o reprezintă și la care e angajat. Iar joi seara SuperMani va veni la emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.