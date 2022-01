Gyenes pe locul 40 în clasamentul general după noi probleme la pompa de benzină

- Advertisement -

Pilotul satmarean Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat doar pe locul al 74-lea în etapa 10-a a Raliului raid Dakar 2022, la secţiunea moto, desfăşurată miercuri între localităţile saudite Wadi Ad Dawasir şi Bisha.

Gyenes a fost înregistrat cu timpul de 04 h 11 min 50 sec pe cei 375 de kilometri ai specialei, sosind la 01 h 06 min 18 sec de învingător, australianul Toby Price.

Sătmăreanul ocupă locul 40 la general, la 07 h 13 min 01 sec de lider, francezul Adrien Van Beveren.

Mani Gyenes a fost doar al 15-lea în etapa de miercuri la clasa Malle Moto (Original by Motul), fără asistenţă tehnică, dar la general se menţine pe locul 5.

”Am facut acest stop ( vezi foto) la km 162, unde am fost nevoit sa ma opresc si sa scot filtrul de benzina dupa ce s-a oprit motorul. După ce am pierdut în jur de 20 de minute să aflu ce se întâmplă și să scot filtrul, am încercat să merg cât mai repede posibil, dar era mult praf și era greu de depășit. În timp ce lucram la bicicletă, patru mașini au trecut pe lângă mine. A fost o zi foarte grea.

Mai avem două etape de parcurs și am reușit să-mi păstrez locul 5 în clasamentul general Original by Motul, în ciuda faptului că am avut o etapă cu numărul 10 cu mari problem” a transmis Mani Gyenes pe pagina oficială de facebook..

Joi va avea loc penultima etapă a cursei, la Bisha, pe 501 km, dintre care 346 cronometraţi.

Francezul Adrien Van Beveren (Yamaha) a revenit în fotoliul de lider al clasamentului general al Raliului Dakar 2022, la categoria moto, cu două zile înainte de încheierea acestei curse, după etapa a 10-a desfăşurată miercuri şi câştigată de australianul Toby Price (KTM).

Van Beveren, triplu câştigător al Enduropale, cea mai puternică competiţie de acest gen din Europa, dar care nu a câştigat niciodată Raliul Dakar, are acum un avans de 4 min 15 sec faţă de ocupantul locului secund, chilianul Pablo Quintanilla (Honda), în timp ce pe poziţia a treia se află britanicul Sam Sunderland (Gas Gas), la 5 min 59 sec.

Toby Price s-a impus în etapa de miercuri, derulată între Wadi Ad Dawasir şi Bisha, pe distanţa de 759 km, dintre care 375 km cronometraţi, cu timpul de cu timpul de 3 h 05 min 32 sec.

El a fost urmat la 2 min 09 sec de argentinianul Luciano Benavides (Husqvarna) şi la 3 min 31 sec de spaniolul Joan Barreda Bort (Honda). Adrien Van Beveren a ocupat poziţia a patra, la 3 min 35 sec.

Etapa a fost marcată de mari erori de navigaţie şi de abandonul campionului en titre, argentinianul Kevin Benavides (KTM), din cauza unei probleme mecanice, în timp ce fostul lider al clasamentului general, austriacul Matthias Walkner (KTM), a trecut linia de sosire cu o întârziere de peste 15 minute.

Penultima etapă, cu startul şi sosirea la Bisha, programată joi pe distanţa de 501 km (din care 346 km cronometraţi), va fi fără îndoială decisivă pentru stabilirea învingătorului, în condiţiile în care ultima specială de vineri este cea mai scurtă de la actuala ediţie a Raliului Dakar (164 km).