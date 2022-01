Mani Gyenes, o nouă zi, o nouă provocare

- Advertisement -

Raliul Dakar 2022 a luat startul în prima zi a anului, la competiția din Arabia Saudită participând Emanuel Gyenes la clasa moto și Cheloo, copilot pentru Mihai Ban, la clasa auto.

Pilotul sătmărean Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 43 în etapa a 9-a la Raliul Dakar, la clasa moto, disputată pe distanţa de 491 de kilometri, între Wadi ad Dawasir şi Bisha. Mani e pe locul 5 la clasa Malle Motto

Sătmăreanul a venit cu o întârziere de aproape 30 de minute față de câștigătorul de etapă, chilianul Jose Ignacio Cornejo Florimo. În clasamentul general, Gyenes este pe locul 41. La clasa Malle Moto (fără asistenţă tehnică), Gyenes a ocupat locul 5 în etapă, iar la general este pe poziția 5.

O nouă zi, o nouă provocare..cu pompa de benzină

”Noua zi, noua provocare 💪 de data aceasta, a fost pompa de combustibil din spate. A încetat să funcționeze la proba specială , la km 5. Am folosit combustibilul pe care îl aveam în rezervorul din față, iar la km 20 m-am oprit să iau o sticlă de la niște băieți din Cehia, ca să pot muta combustibilul din spate în față. Aveam nevoie pana la realimentare (km 153). Am mers încet până la realimentare și după aceea până la finalul etapei. A fost greu în dune, pentru că am încercat să folosesc cât mai puțină benzină.

Din fericire, proba specială de astăzi a avut doar 286,96 km.

La finalul specialei, am întâlnit un prieten din Serbia, și mi-a dat asta🥤 ( un pahar de răcoritoare) să mut combustibilul, să ajung la bivuac.

9 etape ✔ Mai sunt 3 🏁” a postat Mani Guenes pe pagina oficială de facebook la terminarea etapei.

Pilotul chilian Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a câştigat, marţi, la secţiunea moto, etapa a 9-a a Raliului raid Dakar 2022, desfăşurată în buclă la Wadi Ad Dawasir (Arabia Saudită), în timp ce românul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 44, conform Agerpres.

Cornejo, care a câştigat şi etapa a 7-a, a fost cronometrat pe cei 287 km ai specialei cu timpul de 2 h 29 min 30 sec, fiind urmat de argentinianul Kevin Benavides (KTM), campionul en titre, la 01 min 26 sec, şi de americanul Ricky Brabec (Honda), campionul din 2020, la 01 min 47 sec.

Noul lider al cursei este austriacul Matthias Walkner (KTM), clasat pe patru în etapa de marţi. El este urmat în ierarhia generală de britanicul Sam Sunderland (KTM), la 02 min 12 sec, şi de francezul Adrien Van Beveren (Yamaha), clasat pe 9 în această etapă, la 03 min 56 sec.

Sătmăreanul Gyenes se menţine pe locul 41, la 06 h 14 min 14 sec.

Etapa a 10-a, programată miercuri, va avea loc între Wadi Ad Dawasir şi Bisha, pe 759 km, dintre care 375 km cronometraţi.