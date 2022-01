Parteneriat parafat între Atletik Satu Mare și Academia de handbal din Debrecen

- Advertisement -

Cluburile ACS Atletik Satu Mare și Debrecen VSC Kézilabda Kft. au semnat la începutul acestui an un acord de colaborare care să acopere mai multe segmente ale educației sportive și nu numai a sportivilor.

Albert Kibédi, presedintele asociației din Satu Mare, și Zsolt Ábrók presedintele executival Academiei DVSC Debrecen au ținut să amintească și faptul că ”acesta este primul parteneriat transfrontalier din istoria ambelor asociații sportive”.

”Clubul nostru a fost infintat in anul 2012 si pana in prezent avem patru echipe cu 70 de copii sub conducerea a patru antrenori. Politica clubului nostru este de a dezvolta o bază de handbal de nivel înalt care să poată asigura cea mai bună participare posibilă la campionatul național cu un staff profesionist” ne a declarat Kibedi Albert președintele celor de la Atletik Satu Mare.

Unul dintre principalele obiective ale Academiei de Handbal DVSC, înființată în ianuarie 2020, este acela de a deveni cea mai importantă bază de pregătire a tinerilor handbaliști din regiune .

Primele baze ale colaborării au fost puse în vara anului trecut iar acordul a fost parafat la începutul anului 2022 .

De spre ce facilităși e vorba….Aantrenorii de la Atletik vor participa cursuri de pregătirea profesională pe care DVSC le organizează de mai multe ori pe an. Vor lua parte la cantonamente cu copiii, echipele vor juca meciuri de pregătire împreună și vor participa la turnee internaționale iar cei mai talentați jucător vor fi direcționați spre echipele de seniori de la Debrecen. „Pe lângă dezvoltarea sportului, oferim cele mai bune școli posibile, condiții de cazare și masă și oportunități de învățare ulterioară pentru tinerii care merg la Academia de handbal DVSC”, subliniază Zsolt Ábrók.

„Scopul nostru este să găsim și să creștem copii talentați pentru DVSC și handbalul din Satu Mare . Este important să evidențiezi talentul și să-l ridici la cel mai înalt nivel posibil prin acest acord. Faptul că putem lucra cu un club puternic și de succes poate stimula handbalul în Satu Mare și în împrejurimi.” Ne a mai spus antrenorul sătmărean.

Echipele de juniori a Academiei de Handbal DVSC evoluează în prezent în divizia a treia, dar vor fi înscrise în campionatul Ungariei de linia secundă din toamnă. În același timp, clubul menține o relație strânsă cu a treia cea mai puternică echipă de seniori a Ungariei, de două ori câștigătoare a Cupei EHF, de două ori campioană a Ungariei și de cinci ori câștigătoare a Cupei Ungariei ,DVSC Schaeffler..