Performanță: SuperMani pentru a 10-a oară pe podiumul de sosire la Dakar!...

Sătmăreanul Emanuel Gyenes a încheiat Raliul Dakar pentru a 10-a oară, din 12 participări, şi a afirmat că ediţia din acest an a fost una dificilă, el crezând de mai multe ori că nu va ajunge la finiş.

Emanuel Gyenes – Mani a ajuns sâmbătă la Bucuresti la ora 23:50 cu zborul de Frankfurt (Aeroportul Henri Coanda din Otopeni).

”A 10-a oară pe podiumul de sosire dintr-o ediție a Raliului Dakar (12 starturi în total).

Ediția 2022 a fost una foarte dificilă, din pricina tuturor problemelor tehnice cu care m-am confruntat de-a lungul celor două săptămâni. Mă bucur că am terminat. În unele zile nu părea plauzibil să ajung la finiș. Locul 5 la Original by Motul (Malle Moto – fără asistență tehnică) – felicitări tuturor celor care acceptă an de an această provocare! Locul 18 la Rally2 și 40 în clasamentul general al categoriei Moto.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut poisbilă participarea mea în #Dakar2022, și tutror celor care m-au susținut de-a lungul timpului!

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare!” a fost mesajul lui Mani Gyenes la finalul ediției 2022 a Raliului Dakar.

SuperMani a încheiat competiţia pe poziţia 40 în clasamentul general la moto şi pe locul 5 la general la Original by Motul. Raliul Dakar a fost câştigat la moto de britanicul Sam Sutherland.

Anul trecut, Gyenes a încheiat Raliul Dakar pe locul 23 la general la moto şi pe 2 la Original by Motul.

Cea mai bună clasare a lui Gyenes la Raliul Dakar, în clasamentul general, a fost în 2016 (locul 14), alte performanţe înregistrate fiind două victorii la clasa Marathon (2011, 2015) şi alta la Malle Moto, în 2020. În 2021, Gyenes (KTM) a ocupat locul 23 la general şi a fost pe 2 la Malle Moto.

Victorie pentru britanicul Sam Sunderland la MOTO

Pilotul britanic Sam Sunderland a câştigat pentru a doua oară Raliul Dakar la categoria moto, vineri la Jeddah (Arabia Saudită), după un prim succes obţinut în 2017, când competiţia s-a derulat în America de Sud.

Sunderland (32 ani), care a concurat sub culorile echipei spaniole Gas Gas, susţinută de constructorul austriac KTM, l-a devansat în clasamentul final, cu 3 min 27 sec, pe chilianul Pablo Quintanilla (Honda), poziţia a treia fiind ocupată de austriacul Matthias Walkner (KTM), la 6 min 47 sec.

Ultima etapă a raliului-raid, care a cuprins o porţiune cronometrată de 164 km, din totalul de 680 km, s-a încheiat cu victoria lui Pablo Quintanilla, înregistrat cu timpul de 1 h 40 min, urmat de americanul Ricky Brabec (Honda), la 5 secunde, şi de australianul Toby Price (KTM), la 18 secunde.

Clasamentul final al Raliului Dakar 2022 – Categoria moto:

1. Sam Sunderland (Marea Britanie/Gas Gas Factory Racing) 38h47:30

2. Pablo Quintanilla (Chile/Monster Energy Honda) 38h50:57

3.Matthias Walkner (Austria/Red Bull KTM Factory Racing) 38h54:17

4.Adrien Van Beveren (Franţa /Monster Energy Yamaha Rally Team) 39h06:11

5.Joan Barreda Bort (Spania / Monster Energy Honda) 39h13:12

Nasser al-Attiyah a patra victorie la AUTO

Pilotul qatarian Nasser al-Attiyah (Toyota) a câştigat pentru a patra oară Raliul Dakar la categoria auto, după succesele din 2011, 2015 şi 2019, la finalul etapei a 12-a (ultima), desfăşurată vineri între Bisha şi Jeddah, în Arabia Saudită.

Al-Attiyah (51 ani), care s-a impus în două etape (plus prologul) la actuala ediţie a raliului-raid, l-a devansat în clasamentul final, cu 27 min 46 sec, pe francezul Sebastien Loeb (BRX Hunter), multiplu campion mondial de raliuri, în timp pe poziţia a treia s-a clasat sauditul Yazeed Al Rajhi (Toyota), la 1 h 01 min 13 sec.

Francezul Stephane Perehansel (Audi) a terminat învingător în ultima etapă a Raliului Dakar 2022, fiind cronometrat pe distanţa de 164 km în 1 h 36 min 08 sec. El a fost urmat la 1 min 02 sec de sud-africanul Brian Baragwanath (Century Racing) şi la 1 min 31 sec de Sebastien Loeb.

Cu cele patru succese în 18 participări la Raliul Dakar, Al-Attiyah este încă departe de recordul lui Stephane Peterhansel, pilot cu opt victorii la clasa auto (plus şase la clasa moto).

Clasament final al Raliului Dakar 2022 – clasa auto:

1. Nasser Al-Attiyah (Qatar/Toyota) 38h33:03

2. Sebastien Loeb (Franţa/BRX Hunter) 39h00:49

3. Yazeed Al Rajhi (Arabia Saudită/Toyota) 39h34:16

4. Orlando Terranova (Argentina (BRX Hunter) 40h00:26

5. Giniel De Villiers (Africa de Sud/Toyota) 40h14:51