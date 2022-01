Portarul Alex Șugar se întoarce de la SCM Zalău la Olimpia Satu Mare

- Advertisement -

Transferat ca fiind un portar de viitor, Alex Şugar a jucat mai mult la republicanii de la SCM Zalău, însă de multe ori a fost folosit ca şi atacant, reuşind să înscrie un gol. Din retur, portarul care a apărat şi la echipa mare a preferat să plece în împrumut la fosta sa echipă – Olimpia – unde să aibă ocazia să apere mai mult.

Cu patru portari a început sezonul SCM Zalău, însă doi dintre ei au fost folosiţi mai mult la grupele de republicani. Este vorba de Leo Mureşan şi Alex Şugar, ambii având însă ocazia să debuteze în toamnă la Liga a III-a, când SCM Zalău era pregătită de George Zima. Alex Şugar a apărat în partidele cu CSM Satu Mare şi Progresul Şomcuta Mare, după care a fost trimis la echipa de juniori U19.

Din lipsă de efectiv la juniorii republicani, Alex Şugar a jucat chiar şi pe teren, fiind folosit pe postul de atacant. Şugar a marcat un gol pentru juniorii republicani, însă el vrea să îşi continue cariera ca şi portar, astfel că a optat să revină la fosta sa echipă. Alex Şugar a fost cedat sub formă de împrumut la Olimpia Satu Mare, o fruntaşă din Liga a IV-a, care se luptă pentru promovare.

“Până în vară voi fi împrumutat la Olimpia Satu Mare. Am venit aici pentru că am şanse mai mari de a apăra. Am jucat şi pe teren la juniori, dar nu este postul meu de bază, însă încerc să ajut echipa cum pot. Mă bucur că am avut ocazia să debutez în Liga a III-a la SCM Zalău, dar sunt dezamăgit pentru că nu am arătat tot ce pot. Aveam speranţe să joc mai mult la echipa mare, însă nici pregătirea mea nu era una exemplară”, a declarat Alex Şugar pentru sportulsalajean.ro.