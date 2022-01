CSM Victoria Carei are din această săptămână un nou președinte.

Primăria municipiului Carei a scos postul de la clubul municipal la concurs iar Tabi Zsolt a fost singurul candidat. Acesta a promovat cu brio examenul și va ocupa acum cea mai înaltă funcție din club după ” o viață” dedicată fotbalului careian…Tabi Zsolt a fost jucător și apoi antrenor la Victoria Carei. S-a ocupat ani de zile de nunul mers atât al echipei de seniori cât și la centru de copii și juniori.

”Eu sunt la Victoria Carei din 1988. De atunci am activat ca jucător până în 2006 apoi am mai avut o scurtă revenire. Apoi ca antrenor și acum sper să fac alături de colegii mei o treabă foarte bună și în calitate de președinte. Avem două secții, cea de tenis de masă condusă de Mircea Podoabă și care are rezultate foarte bune și sperăm să ajungem în prima divizie , și cea de fotbal cu care ne-am dori să câștigăm campionatul ligii a 4 a elite și să și promovăm în eșalonul trei. Sunt conștient că e mult de muncă . Sper să nu i dezamăgesc pe cei care și au pus toată încrederea în mine!” ne-a spus noul președinte al celor de la Victoria Carei.