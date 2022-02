CSM SATU MARE. Final de cantonament și o victorie în amicalul cu Orașu Nou

- Advertisement -

Echipa de fotbal de la CSM Satu Mare și-a încheiat sâmbătă cantonamentul de o săptămână de pe ruta Sâncraiu de Mureș- Tășnad cu un meci de pregătire jucat …acasă pe terenul LPS Dinamo.

Cum Sportul Șimleu a anunțat vineri că nu poate face deplsarea la Satu Mare din cauza îmbolnăvirilor , nu neapărat cu covid, din lot, antrenorul Tibi Csik s-a reorientat rapid și i-a invitat pe sintetic pe cei de la Talna Orașu Nou.

Partida a fost așa cum era de așteptat la discreția CSM ului care s-a impus cu 5-0.

Kanalos a deschis scorul în minutul 27 după o torpilă de la marginea careului…Fedorca a făcut 2-0 în minutul 33 la capătul unei combinații cu Brata și Kanalos. Apoi vârful Zamfir a dus diferența la 3-0 în minutul 41.

Imediat după pauză, Tibi Csik a schimbat formula de echipă iar în minutul 50 , Răzvan Prodan a marcat primul său gol pentru CSM Satu Mare. Fiul regretatului Daniel Prodan a reluat cu capul în plasă o centrare venită în urma unei lovituri de colț. Scorul final a fost stabilit în minutul 83 de Raul Ziman.

” Am încheiat cu bine o săptămână de pregătire centraliazată. Am avut trei meciuri amicale pe lângă antrenamentele foarte bune făcute de băieți. Sigur că e mulțumitor că am câștigat toate meciurile și că n-am luat gol. ” ne-a spus antrenorul Tibi Csik care recunoaște însă că nici adversarii nu au fost de nivelul ligii a 3-a fiind vorba de juniorii U 19 de la ASA Târgu Mureș și de două formații de liga a 4-a…ASA Tg Mureș și Talna Orașu Nou.

Pentru Talna Orașu Nou a fost primul meci de verificare din această iarnă iar acest lucru s-a văzut mai ales la condiția fizică a băieților.

”Abia ne-am adunat și cred că nu puteam refuza acest joc chiar dacă am fost invitați abia vineri și în plus știam că suntem abia la început de pregătire. Am pierdut trei jucători, transferați chiar la CSM Satu Mare dar încercăm să ne completăm lotul și am încredere în Bogdan Faur că va face o echipă ce se intre în play off ul ligii a 4a elite” spune Bute Pal, președintele celor de la Talna.

Orașu Nou va juca următorul amical, duminică 20 februare cu AS Căpleni.

CSM Satu Mare va juca miercuri 16 februarie, tot pe terenul sintetic de la LPS-Dinamo, cu CSM Sighet de la ora 12,30.

CSM SATU MARE- Anca Trip- Dobrai, Tincău, Vădan, Brata- Vajda, Bura, Fedorca, Kanalos- Bonea, Zamfir. Au mai intrat Oșan, Illyes, Batin, Prodan, Mureșan, Ionescu, Pașca, Scvarzkopf, Ziman, Zsiga, Bajor, Cădar.

TALNA ORAȘU NOU- Oșan- Demian, Oros, Silaghi, Filip, Erdei, Covacs, Solomeș, Jakab, Borode, Faur.

Au mai intrat Erdei Matias, Torz, Fedorca, Buté.

Au lipsit din diverse motive jucatorii: Miclea, Bere Casian, Zaharia, Macovei si Gavaler.