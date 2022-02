Kovacs Istvan la Telekomsport…

- Advertisement -

Careianului Istvan Kovacs i-a fost pusă în România ”eticheta de arbitru arogant”, iar cel mai recent conflict pe care arbitrul UEFA l-a avut a fost cel cu fundaşul Rapidului, Cristi Săpunaru.

Istvan Kovacs a dezvăluit în exclusivitate pentru TelekomSport că l-a deranjat faptul că a fost descris arogant. El a recunoscut că pe terenul de joc se întâmplă discuţii cu jucătorii, dar că aceste lucruri sunt normale şi bărbăteşti. Mai mult decât atât, el a spus că îşi înregistrează fiecare meci, astfel că nu poate fi acuzat de lucruri de care nu este răspunzător.

”Aceste lucruri m-au deranjat, pentru că eu nu sunt tipul cum am fost descris. Într-adevăr, pe terenul de joc se întâmplă discuţii scurte care poate îi deranjează pe unii dintre jucători, cum şi pe mine mă deranjează cum mi se adresează, dar acele lucruri se întâmplă pe terenul de joc şi suntem bărbaţi. Eu le consider şi le iau ca atare, dar acest subiect de arbitru arogant a pornit de mai multă vreme. A pornit din 2011 când s-a spus despre mine că am folosit cuvinte urâte la adresa lui Vlad Munteanu, fost jucător de la Dinamo. Am fost confundat cu arbitrul, nici nu mai contează cine a fost, dar eu am avut o discuţie şi cu Vlad Munteanu şi cu cei din perioada respectivă şi nimeni nu a ieşit să spună adevărul, iar de aici s-a pornit imaginea care nu este în concordanţă cu adevărul.

S-a întâmplat o singură dată, când am folosit expresii nepotrivite şi mi-am cerut scuze, dar în rest, nu. (cu Florinel Coman, atunci? ) Da, şi subiectul pentru mine este încheiat, dar tocmai din acest motiv înregistrez toate meciurile, cum se procedează şi la UEFA. Când cineva o să mă acuze de ceva ce nu am făcut, o să vă dau dumneavoastră, presei, să se vadă cine spune adevărul şi cine nu”, a spus Istvan Kovacs, în exclusivitate, pentru TelekomSport.

