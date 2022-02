Statiunea Pontului Euxin, Eforie Nord va reprezenta in perioada 19 – 27 februarie nu doar locul unde marea se izbeste de stanci, dar si cadrul de desfasurare al celui mai important campionat la nivel national , la șah, destinat seniorilor.

Dincolo de sectiunile obisnuite dedicate sahului masculin si celui feminin, in acest an, in paralel se desfasoara si intrecerea pentru cei cu Elo sub 2200 ( CN Amatori ).

Conditiile excelente de cazare si masa, ( Hotelul Aqvatonic si Hotelul Delfinul ) , transmisia live a partidelor cu comentariile atractive ale Sabinei Foisor si Mihnea Costachi, pemiile de 100 000 lei, bucuria revederii cu prietenii sahisti , miza selectiei in echipa nationala au mutat “polul sahului romanesc” pentru luna februarie la malul marii.

” In plus, faptul ca doi oameni meticulosi si sufletisti precum Alin Berescu si Gabi Grecescu se ocupa de organizare reprezinta o garantie suplimentara a unui eveniment de succes.” transmite Cătălin Ardelean , antrenorul celor de la LPS Satu Mare care va avea trei reprezentanți îm competiția de la Eforie.

LPS Satu Mare va avea 3 reprezentati :

Radu David Ducu ( 14 ani ) – Campionatul National de Seniori

Teo Anghelescu ( 12 ani ) si Jozsef Roman ( Joco ) – 15 ani la Campionatul National de Amatori.

”Le dorim mult succes si oportunitatea de a juca cu cat mai multi dintre sahistii nostri de top!” e mesajul oficialilor de la clubul sătmărean.