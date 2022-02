FESTIVALUL DE SAH TINERII LEI BAIA MARE EDITIA A-II-A 18-20 februarie 2022, destinat jucatorilor cu ELO U 2000, au participat un numar de 112 jucatori de la 34 cluburi de sah din 3 tari (Romania,Ungaria si Moldova)

CSM Satu Mare a fost reprezentat de 4 sportivi

Kovacs Balazs locul 1 categoria baieti 8 ani + locul 3 la categoria elo 1251-1400

Kovacs Abel locul 2 categoria baieti 10 ani + locul 2 la categoria elo 1251-1400

Seletye Dominik locul 2 categoria baieti 8 ani

Maresanu Mina

Sambata in cadrul Festivalului de sah ,,Tinerii Lei Baia Mare, Editia a II-a – a avut loc un concurs pentru jucatori nelegitimati, si jucatori legitimati cu Civ 1001, la care au participat un numar de 77 de copii de la cluburile de sah din Satu Mare, Maramures si Timis.

CSM Satu Mare a participat cu 11 copii care au obtinut rezultate foarte bune:

REZULTATELE PENTRU COPIII SUB 14 ANI:

LOCUL I GENERAL : Buta Dragos – CSM Satu Mare

CATEGORIA BAIETI SUB 8 ANI:

LOCUL I : Andreica David – CSM Satu Mare

CATEGORIA BAIETI SUB 10 ANI:

LOCUL III : Stana Rares – CSM SATU MARE

CONCURSUL PENTRU COPII LEGITIMATI – CIV 1001 :

BAIETI LOCUL I : Muntean Cristian – CSM Satu Mare

CONCURSUL PENTRU INCEPATORI GRUPA 1 :

BAIETI:

LOCUL I : Nagy Felix – CSM Satu Mare

LOCUL II : Bretan Casian – CSM Satu Mare

FELICITARI TUTUROR PARTICIPANTILOR SI CASTIGATORILOR!!!!!Din punctul nostru de vedere, fiecare copil este castigator prin simplul fapt ca participa la un astfel de concurs, intrucat isi inving propriile frici, isi imbunatatesc concentrarea, isi dezvolta gandirea logica, independenta, memoria, ii incurajeaza sa fie inventivi, si un lucru important : SAHUL (si nu numai) arata ca succesul recompenseaza multa munca