Ripensia lui Fabian începe sezonul la Târgu Jiu

- Advertisement -

Liga a 2-a se reia în această săptămână cu etapa a 17-a a sezonului regular.

Meciurile rundei vor începe joi cu duelul Poli Timișoara- Petrolul Ploiești. Echipa ploieșteană ce l-a legitimat în această iarnă pe sătmăreanul Sebastian Moroz este mare favorită la promovare și are prima șansă în duelul de pe Bega.

Un alt fotbalist sătmărean, Alex Negrea a ajuns la Hermanstadt, o altă candidată la promovare. Doar că fundașul plecat de la Șimleu va rata primele două meciuri din cauza unei suspendări. Sibienii vor începe anul, duminică, cu un meci acasă cu Dunărea Călărași.

Florin Fabian e singurul antrenor sătmărean ce activează la nivelul ligii a 2-a. Acesta a preluat Ripensia Timișoara la finele anului trecut și are un proiect îndrăzneț la echipa bănățeană.

Florin Fabian a avut parte cu Ripensia de o pregătire bună în această iarnă cu șapte amicale și un cantonament în Antalya.

”În general, sunt mulțumit, ca pregătire, ca organizare a jocului, ca pregătire fizică, însă mereu sunt aspecte de îmbunătățit și – cum am mai spus-o – în special în partea ofensivă. Am încredere în băieți, în lotul pe care îl avem și sper să începem cu dreptul în primul meci, la Târgu Jiu. Sper ca Ivancevic și Gavra să se antreneze și – bineînțeles – să fie un plus pentru pentru echipă. Fiind jucătorii de 27, respectiv 29 de ani, experiența lor poate să aducă un plus în partea ofensivă. Dimitrov sper să se recupereze și să intre și el cât mai repede normal cu echipa. E și el e un jucător de atac, deja sunt în total trei despre care vorbim și care trebuie să vină cu un plus, să aducă concurență și să aducă calitate acolo în ultima zonă a terenului”, a declarat Fabian pentru liga2.ro.

Ripensia va juca primul meci oficial din acest an la Târgu Jiu cu Viitorul Pandurii, o echipă intrată în insolvență și care-l are în lot și pe tânărul Godja, plecat în vară de la Viitorul Vetiș.

Program meciuri etapa 17 Liga 2:

joi, 24 februarie 2022, ora 20:00

Politehnica Timișoara – Petrolul Ploiești – DigiSport, TelekomSport și LookSport

sâmbătă, 26 februarie 2022, ora 11:00

FC Buzău – Astra

Politehnica Iaşi – FC Braşov

Metaloglobus Bucureşti – CS Comunal Şelimbăr

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timișoara

Dacia Unirea Brăila – Unirea Slobozia

FK Miercurea Ciuc – Unirea Dej

sâmbătă, 26 februarie 2022, ora 12:30

Unirea Constanţa – Steaua București – DigiSport, TelekomSport și LookSport

duminică, 27 februarie 2022, ora 18:30

FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi – DigiSport, TelekomSport și LookSport

luni, 28 februarie 2022, ora 20:00

Universitatea Cluj – Concordia Chiajna – DigiSport, TelekomSport și LookSport