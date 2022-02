Secția de Karate Lazuri din cadrul Clubului Sportiv Samuraiul Satu Mare sărbătorește 15 ani de la înființare.

Totul a inceput sub conducerea antrenorului Magos Robert 6 dan , iar copiii au venit cu încredere la cursurile tinute de catre maestru in Lazuri, Nisipeni si Peles.

Dacă la început am avut parte de un număr mare de copii dornici să practice artele marțiale, cu timpul după o selecție oarecum…naturală pusă pe seama antrenamentelor puternice si asa a ramas la această secție de la Lazuri a Samurailor un nucleu restrans dar puternic, care actualmente activeaza in comuna Lazuri sub conducerea instructorului Filer Ivan 4 dan, un instructor foarte priceput si cu rezultate deosebite.



S-a obtinut prima centura neagra din comuna Lazuri prin sportiva Alexa Bettina care a practicat acest sport aproape de 10 ani. Un lot bine construit a adus primele titluri de campioni judeteni, nationali, internationali prin sportivii Ligner Andrea, Ozsohanici Laszlo, Trif Stelian, Konya Arnold, Trif Bogdan, Molnar Daniel, Prada Bence, Palfi Denisa, Sztankovics Istvan si Vida Armin, ultimul fiind si premiat de catre Ministerul Sportului pentru locul 5 la Mondiale. Totodata, la secția din Lazuri a ajuns si prima medalie europeana, competitie desfasuata cu regulamentul WKF (karate-ul olimpic) prin jr. Magos Robert Patrick.

Pe parcursul anilor, karateka din Lazuri au mai participat la seminarii si cursuri de pregatire cu antrenori cunoscuti din lumea artelor martiale, David Felix -campion mondial WKF si Janaina Lemoine -campioana europeana taekwondo, cei care au și donat echipamente sportive clubului.

“Avem o echipa foarte tanara, dar ambitioasa, cu care speram ca in viitor vom putea atinge acel nivel ridicat pe care l-au impus sportivii veterani, acest lot tanar abia asteapta sa poata sa concureze la nivel national si international” – ne-a declarat instructorul Filer Ivan 4 dan.

“Am fost onorat ca am putut participa la seminarul tinut de catre Sensei Harspataki Gabor din Ungaria – medaliat la Olimpiada din Tokyo si am putut tine in mana o medalie olimpica “ -a declarat pe facebook sportivul Prada Bence, unul dintre cei mai talentati karateka din comuna Lazuri.

Speram ca anul acesta se va termina pandemia si karateka de la Samuraiul-Lazuri vor putea participa si organiza mai usor la evenimente :

Trofeul Lazuri – competiție de aniversare 15 ani

Campionatul Judetean – Satu Mare

Campionatul National – Bucuresti

Campionatul European -Macedonia

Campionatul Mondial -Italia

Cupa Internationala Santa Claus-Satu Mare

Cantonament de Vara – Romania

Toate aceste rezultate nu s-ar fi putut obtine fara ajutorul parintilor, primarului Beres Antal si consilierilor locali din Lazuri, fostului primar Lengyel Stefan si sponsorilor. Multumim ca sunteti alaturi de noi!

Mai multe informatii puteti obtine despre activitatea clubului accesind noul site : http://karatesamuraiul.ro.