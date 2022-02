In weekendul 18-20 februarie si-au dat intalnirea la Baia Mare 112 iubitori ai sahului , reprezentand 3 țări ( România, Ungaria și Moldova ). Concursul numit “Tinerii Lei”, aflat la a 2-a editie a fost posibil datorita celor doi oameni care au insufletit miscarea sahista din orasul de pe raul Săsar , Eugen Negrea si Lucian Griga.



Conditiile de joc deosebite, premiile atractive ( 2000 de lei locul 1 ) , coagularea de catre cei doi antrenori a mai multor parinti de copii sahisti si sponsori in jurul unor obiective nobile comune au garantat si de aceasta data reusita evenimentului .

” Ne bucuram ca la capatul celor 7 runde castigatorul absolut al concursului a fost satmareanul Tamas Lazin, component al echipei divizionare A a LPS. Tamas este un model de seriozitate, tenacitate si bun-simt pentru cei mai mici sahisti ai LPS-ului. El a obtinut 5 victorii si 2 remize, fiind mereu la conducerea competitiei.” Transmite antrenorul Cătălin Ardelean de la LPS Satu Mare.

Un alt rezultat deosebit pentru sahul satmarean a fost realizat de Ștefania Sălăjan. Desi are doar 14 ani, tanara LPS-ista a avut de creat strategii complexe in infruntarea cu cinci adulti, reusind sa se situeze pe locul 15 pe general, dar si pe a treia treapta a podiumului destinat sportivilor cu Elo sub 1800. Pentru ea aceasta intrecere se constituie intr-o etapa importanta de pregatire in vederea participarii optime la Finala Campionatului National de Junioare ( 10-20 aprilie ) , dar si o pauza de la invatat fiind eleva la Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” in clasa a VIII-a.

Dintre cei de la LPS merita amintiti si felicitati si ceilalti sahisti care au jucat: Erik Schneider ( locul 21 general ), Marian Muresan ( locul 1 grupa 12 ani ), Ionut Iuga ( locul 2 grupa 14 ani), Adam Hejja ( + 31 Elo ), Alex Maier ( + 49 Elo ), Amalia Zamfirache, David Hejja, dar si parintii fara de care acesti minunati copii erau vaduviti de o frumoasa experienta. De apreciat si faptul ca Florin, tatal lui Alex Maier a inceput sa joaca in competitii oficiale si o face din ce in ce mai bine.

Sambata s-a desfasurat si un concurs pentru nelegitimati la care au incercat sa joace cat mai bine copiii pregatiti de Mircea Salajan, tatal Stefaniei: Clitan Cezar, Dragon Raul, Iepure Amina, Micle Andrei, Iepure Darius, Marcus Geiger, Gherman Gabriel, Lazar Cyntia, Socolan Luca, Tantas Vladimir.

Tot sambata, dar intr-o alta zona a tarii, in capitala, Stefan Paunescu s-a inscris la Grand Prix MegaChess , festival organizat de CS Oxygen Bucuresti prin domnul Alexandru Otetea. Desi are doar 12 ani, Stefan a jucat in grupa 11-14 ani, savurand 6 victorii si recunoscandu-se doar o data invins. Astfel s-a situat al 2-lea, la egalitate de puncte cu castigatorul, devansand 45 de copii. Simpaticul pusti este unul dintre cei 9 sahisti de la LPS Satu Mare care in 2021 au fost selectionati in lotul national de juniori/junioare.