Al treilea joc de verificare pentru CSM Satu Mare s-a desfășurat miercuri la Baza Dinamo din Satu Mare în compania liderului seriei a 10-a a ligii a 3-a, CAO Oradea.

Pe un teren sintetic acoperit cu zăpadă, orădenii s-au impus cu 1-0 (1-0) printr-un gol marcat pe finalul primei reprize. Sătmăreanul de la CAO, Florin Chitaș a inițiat o acțiune pe banda stângă, l-a depășit pe Dobrai și a centrat perfect spre Sergiu Jurj, iar fostul atacant al SCM Zalău a înscris cu latul în poarta apărată de bihoreanul Iulian Anca-Trip. Gol anunțat de ocazia avută de Marina în minutul 40, când a scăpat singur, dar a șutat pe lângă.

CSM Satu Mare a avut un gol anulat și o bară în prima repriză, iar jocul a avut ritm cu ocazii ce au alternat de la o poartă la alta.

”A fost o partidă bună în care putem zice că am jucat de la egal la egal cu liderul seriei. Prima repriză mai ales a fost una de calitate cu un ritm bun și în care am avut și noi ocazii importante. Cu puțină șansă poate că am fi reușit să și înscriem. În partea a doua n-am mai avut același ritm nici noi și nici cei de la Oradea, dar și așa consider că pentru momentul în care ne aflăm în pregătiri a fost un test reușit”, spune antrenorul Tibi Csik.

Antrenorul Tibi Csik a început partida cu Anca Trip în poartă, Dobrai, Prodan, Mureșan, Brata-Pașca, Bura, Zamfir, Zsiga-Cadar, Bonea.. În repriza secundă au evoluat Batin, Tincău, Barth, Ionescu, Vajda, Schvarzkopf, Sustyak, Fedorca, Sălăjan, Bajor.

În fața echipei de pe locul 9 în Seria 10, antrenorul Florin Farcaș a început jocul cu R. Bob – C. Jurj, C. Petruș, D. Lupșe, M. Kovacs, D. Marina, R. Săutiuț (35 A. Hosu), G. Cherman, Fl. Chitaș, Ad. Popa, Sg. Jurj.

În repriza a doua au evoluat: A. Barabaș – A. Hosu (65 M. Balint), D. Stan, Al. Popa, L. Ioviță, D. Cîrjan, R. Ardelean, P. Chiș-Toie, R. Gunie, A. Chindlea, M. Ion.

A fost primul joc de pregătire din această iarnă în care CAO nu a primit gol, după victoriile 10-2 cu CAO II și 3-2 cu CFR Cluj II.

CSM Satu Mare a învins în amicale, 6-0 pe Unirea Tășnad, apoi a cedat 2-3 cu SCM Zalău, iar acum a pierdut cu CAO Oradea, 0-1. Amintim că amicalul de sâmbătă cu Victoria Carei a fost anulat din cauza terenului impracticabil.

Trupa lui Csik va juca sâmbătă din nou la baza sportivă Dinamo-LPS, adversară îi va fi Progresul Șomcuta Mare.