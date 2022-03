Adrian Rus convocat și de Edi Iordănescu la Națională

- Advertisement -

Edward Iordanescu, noul selectioner al nationalei Romaniei, a anuntat un lot de 26 de jucatori pentru meciurile amicale programate in aceasta luna martie, cu Grecia pe teren propriu si cu Isreal in deplasare. Sătmăreanul Adrian Rus de la Mol Fehervar a fost și el chemat la Națională pentru aceste meciuri. Așadar chiar dacă avem un nou selecționer, evoluțiile constant bune ale fundașului sătmărean îl mențin pe acesta în circuitul echipei Naționale a României.

Cei 26 de jucatori convocati sunt:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Iacob (UTA Arad, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 8/0), Mario Camora (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 15/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 5/0) , Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 36/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Octavian Popescu (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 13/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

Romania va intalni Grecia pe teren propriu, in Ghencea, vineri, 28 martie, de la ora 20:15.

Pe 29 martie vom intalni Israel in deplasare, cu incepere de la ora 20:45.