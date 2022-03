Antrenorul sătmărean , Florin Fabian a decis să plece de la Ripensia Timișoara după ce vineri, patronul echipei a venit în vestiar și a anunțat că la vară, înscrie echipa în Liga 3. Astfel, s-au schimbat total condițiile înțelegerii din toamnă, de când sătmăreanul a preluat trupa bănățeană.

Antrenorul nu mai este dispus să stea, pentru a finaliza acest sezon. ”Ca urmare, a deciziei conducerii clubului de a anunța în cursul săptămânii trecute, atât staff-ul cât și jucătorii faptul că Ripensia va evolua din sezonul viitor în Liga a 3-a, am decis în mod natural și de comun acord încetarea colaborării. Obiectivele fundamentale agreate inițial au fost schimbate radical, și anume, de la angajamentul menținerii echipei în liga secundă pentru acest sezon (fapt îndeplinit), la crearea unei echipe competitive pentru atacarea unui loc de play-off în sezonul următor. Momentul anunțului a fost total inoportun, înaintea meciului cu FC Brașov, acesta afectând din punct de vedere sportiv și moral randamentul echipei, trebuind să fie declarat la finalul campionatului”, a declarat Florin Fabian.

Cu toată că acest context este extrem de neplăcut, Fabian spune că e mulțumit de ceea ce a realizat la Ripensia, mai ales în ceea ce privește jocul echipei. ”Pe de altă parte pot să spun că sunt satisfăcut de realizările mele, de faptul că am obținut cu Ripensia cea mai bună clasare din ultimii 4 ani, după încheierea sezonului regular (locul 12), nemaiavând emoții cu retrogradarea! Am implementat o altă filozofie de joc echipei și am potențat la maximum calitățile individuale și de grup în contextul dat, reușind să cresc valoarea unor jucători cum ar fi Cosmin Gladun proaspăt selecționat la naționala U 20. Mulțumesc staff-ului tehnic și medical, jucătorilor și tuturor celor care m-au sprijinit în această perioadă”, a mai adăugat Florin Fabian.

După această aventură , încheiată brusc , la Ripensia, Florin Fabian se întoarce la Satu Mare , la proiectul său de suflet…Școala de fotbal Primavera!