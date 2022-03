Echipa antrenată de sătmăreanul Florin Fabian, Ripensia Timișoara s-a impus, sâmbătă, cu 1-0 contra Daciei Unirea Brăila, după un meci disputat pe arena Electrica, dominat covârșitor de roș-galbeni, care au și ratat numeroase ocazii. De altfel, vizitatorii au ajuns o sjngură dată să finalizeze, spre finalul jocului din etapa a 18-a a Ligii 2, penultima a sezonului regular.



Antrenorul Ripensiei și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că echipa înscrie atât de puțin. ”Un

meci cum anticipam. Contra unei echipe a Brăilei care s-a apărat supra-aglomerat. Important e că ne-am creat ocazii. În schimb, ceea ce nu-mi place este că ratăm cu nonșalanță aceste ocazii și, ca un paradox, eu fiind un antrenor ofensiv. Am șapte meciuri de când sunt aici, și în șase nu am primit gol. Iar eu încerc să înscriem! Sper că vor veni și golurile, sunt convins, dar sunt dezamăgit, pentru că tratăm situațiile de gol cu nonșalanță și le-am cerut jucătorilor să fim superconcentrați în fața porții. E adevărat că nici terenul nu ne avantajează, fiind unul cu probleme. Însă, nu convins că etapele următoare vom reuși să înscriem. Sper că și Cristi Gavra va fi pus la punct cu pregătirea fizică și va reuși să fie omul de gol de care Ripensia are envoie”, a spus Florin Fabian după meci.

Ripensia, cu 25 de puncte, a urcat pe locul 10 în Liga 2. Runda viitoare, ultima din sezonul regular, va avea un meci foarte greu, la Slobozia, cu Unirea (locul 8, 30 puncte), echipă care îi trezește amintiri triste lui Florin Fabian. Pe terenul de ls Slobozia, Fotbal Comuna Recea, cu Fabian antrenor, a pierdut în sezonul trecut barajul de menținere în Liga 2, iar echipa s-a desființat apoi.

De partea cealaltă, Dacia Unirea Brăila rămâne cu 2 puncte tot pe locul 19, iar săptămâna viitoare va primi vizita Unirii Dej (locul 11, 25 puncte).

Unirea Slobozia a administrat un neverosimil 8-0 celor de la Dunarea Calarasi, o fost echipa de prima esalon.

In alte meciuri disputate, sambata, au fost inregistrate rezultatele:

Unirea Dej – Viitorul Pandurii Tg. Jiu 1-0

FC Braşov – Metaloglobus Bucureşti 0-2

Astra – Unirea Constanşa 2-3

Vineri s-a disputat partida CSA Steaua Bucuresti – Politehnica Iasi (3-1).

CSC Şelimbăr – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1 si Petrolul Ploiesti – FC Buzău 0-0.

Etapa a continuat, duminica, cu meciul Concordia Chiajna – Politehnica Timisoara 0-0

Runda se incheie cu meciul Hermannstadt – U Cluj, programat pe 8 martie.