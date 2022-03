Liga a 3-a: CSM Satu Mare- Progresul Șomcuta Mare 2-0 ( 2-0). Victorie pentru trupa lui Csik în “derby-ul salvării”!

- Advertisement -

CSM Satu Mare încheie cu un succes important sezonul regular al Ligii a 3-a. Trupa lui Csik a învins , scor 2-0 pe Progresul Șomcuta Mare și a urcat pe poziția a opta a clasamentului seriei a 10-a, primul care asigură salvarea de la retrogradare.

A fost un meci în care ”scopul a scuzat mijloacele” așa cum au și recunoscut la final jucătorii și antrenorii CSM -ului.

Sătmărenii au jucat economicos profitând și de deschiderea rapidă de scor…Kanalos &co au lăsat impresia că sunt la butoane și controlează partida și și-au asigurat practic victoria după o primă repriză în care Mureșan în minutul 2 cu un eurogol și Kanalos min 36 au punctat.

În partea a doua oaspeții au încercat să revină în joc, fără succes însă căci apărarea coordonată de veteranii Anca Trip , Mureșan și Brata a fost greu de depășit și astfel CSM-ul își trece în cont toate punctele și e acum la mâna ei în tentativa de a evita retrogradarea.

Urmează play -out ul iar CSM ul va juca primul meci la Cluj Napoca cu satelitul campioanei CFR. Un adversar imprevizibil ce a demonstrat că poate învinge SCM Zalău dar poate să și piardă la Șimleu.

De remarcat că CSM Satu Mare continuă să rămână neînvinsă de la instalarea lui Tibi Csik pe banca tehnică.

1-0, min 2: Zsiga executa o lovitura libera direct in zid, mingea ajunge la Mureșan, care de la o distanta de circa 35 de metri trimite un șut in forța, fără șanse pentru portarul de la Șomcuta.

2-0, min 36.: Zamfir primește o minge in adâncime, încearcă să trimită mingea în poartă peste picioarele fundașului si a portarului, iar Kanalos venit lansat înscrie din apropiere.

„Meci greu și foarte important, cu trei puncte meritate. Nu ne-a ieșit jocul așa cum ne-am dorit, dar importante sunt cele trei puncte. În play-out vom juca fiecare meci la victorie.”- Svarczkopf István.

„Din păcate nu a fost un meci spectaculos din partea noastră. Până la urmă scopul scuză mijloacele. Ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte, deoarece ne batem direct cu cei de la Șomcuta pentru salvarea de la retrogradare. Progresul , din punctul meu de vedere s-a întărit, au un joc mai bun ca și meciurile de anul trecut . Contează ca am câștigat cu 2-0, contează că nu am luat gol. Dorim să facem o figură frumoasă in play-out și cred că suntem pe drumul cel bun, și sper să ne clasam la sfârșitul campionatului măcar pe locul șase.”- Florin Mureșan.

„Cel mai important din acest meci sunt cele trei puncta. Mă supără totuși puțin, că nu suntem siguri pe noi. Jocul nu e încă așa, cum mi-aș fi dorit. Dar subliniez, felicit băieții pentru voință și dorință. Ne-am așteptat la mai mult de la începutul campionatului, dar sper să terminăm mult mai bine. În play-out vor fi meciuri foarte încinse, fiecare punct va conta. Matematic și teoretic am putea termina mai sus în clasament, avem șanse.”- antrenor Csik Tibi.

CSM Satu Mare – Progresul Somcuta Mare 2–0 (2–0)

Marcatori: Florin Mureșan 2, Kanalos Tony 36.

CSM: Iulian Anca-Trip – Eduard Dobrai (84. Antonio Pașca), Răzvan Prodan, Mihăiță Mureșan, Ciprian Brata, Kanalos Tony (46. Călin Vădan), Adrian Bura, Raul Ziman (74. Denis Baior), Zsiga Ervin, Gabriel Cădar (46. Svarczkopf István), Cosmin Zamfir (56. Alex Bonea). Antrenor principal: Csik Tibor.

Progresul: Mihai Miholca – Denis Lihet, Paul Szecui, Milan Urs, Révész Mihály, Cristian Gherasim (88. Raul Sima), Cezar Bud (68. Ionuț Buhai), Piroska Erik, Adrian Tarța, Parnău Márk (88. Raul Marian), Bogdan Bîrle (30. Daniel Lasconi, 68. Cristian Raicu). Antrenor principal: Ioan Oana.

FOTBAL – LIGA 3 – ETAPA 18

Rezultate înregistrate:

CAO 1910 Oradea – Lotus Băile Felix 1-1 (0-0). Mihai Ion 66 / Patrick Blăgea 90+3

CSM Satu Mare – Progresul Șomcuta Mare 2-0 (2-0). Mureșan 3, Kanalos 36

Luceafărul Oradea – SCM Zalău 2-7 (0-5). Vlad Negruţiu 49, Nandor Suveg 69 / Adrian Şter 14, 27, 42, 57, Răzvan Rotea 36, Răzvan Dulap 43, Sergiu Pop 63

Someșul Dej – Sportul Șimleu Silvaniei 2-0 (1-0). Stefan Visic 6, Adrian Rad 90

CFR Cluj II – Minaur Baia Mare 0-2 (0-0). Patrick Petre 61, 90+1

CLASAMENT

1. Minaur Baia Mare 18 13 3 2 57 – 20 42

2. CAO 1910 Oradea 18 12 3 3 43 – 21 39

3. FC Someșul Dej 18 11 2 5 41 – 20 35

4. Lotus Băile Felix 18 8 5 5 38 – 23 29

5. SCM Zalău 18 9 1 8 44 – 35 28

6. Sportul Șimleu 18 6 5 7 21 – 31 23

7. CFR Cluj II 18 6 3 9 22 – 26 21

8. CSM Satu Mare 18 4 6 8 24 – 33 18

9. Progresul Șomcuta 18 4 5 9 26 – 40 17

10. Luceafărul Oradea 18 0 1 17 6 – 73 -3

Primele patru echipe s-au calificat în play-off, iar în prima etapă, sâmbătă 2 aprilie, ora 17:00, sunt programate meciurile: Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix și CSO 1910 Oradea – Someșul Dej.

Ultimele șase echipe vor juca în play-out, programul primei etape fiind următorul: SCM Zalău – Luceafărul Oradea, Sportul Șimleu Silvaniei – Progresul Șomcuta Mare, CFR Cluj II – CSM Satu Mare.