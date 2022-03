Lumea automobilismului sătmărean e în stare de șoc. Leontin Iocsak , fost campion la juniori la Campionatul Național de Rally Sprint și-a pierdut viața la doar 22 de ani în urma accidentului de luni seara.

Leontin face de altfel parte dintr-o familie de împătimiți ai spotrturilor cu motor. Sora lui, Natalia participă de la vârsta de 9 ani la raliuri iar acum e una dintre cei mai buni piloți din circuitul internațional de drift.

Directorul ACR Satu mare, David Seletye, un bun prieten și un colaborator al familiei Iocsak a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina personală de facebook, însoțit de o fotografie cu Leontin pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

”Conducerea CS A-K RIDER’S Satu Mare, suntem coplesiti de durere!!! Suntem alături de familia IOCSAK in aceste clipe grele! Am pierdut un Campion, Cel care a inceput “cariera” la 13 ani la noi in campionat si “muncind” an de an in 2016 a devenit campion la Juniori 2 !!! Ne pare nespus de rău de cele intamplate ieri ( NR LUNI) seara😢😭. Draga familie IOCSAK, Dumnezeu sa va dea puteri miraculoase sa puteti trece peste aceste clipe cumplite” .

Amintim că în cursul serii de luni , în jurul orelor 20.30, Leontin Iocsak din Livada, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39, de ani, având cetățenie ucraineană.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto.

Totodată, două femei și trei copii, toți cetățeni ucraineni, aflați în autoturismul înmatriculat în Ucraina au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital, pentru a li se acorda îngrijirile medicale necesare.