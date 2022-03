CSM Satu Mare rămâne neînvinsă de la preluarea echipei de antrenorul Tibi Csik. Sătmărenii au obținut sâmbătă un punct important pe terenul unei echipe calificate în play-off , și ce e mai important au arătat că deși conduși de la început cu 2-0 au avut puterea de a reveni pe tabelă..Am zice că e rezultatul final ce convine ambelor tabere.

Bihorenii au obținut punctul care le securiza locul în play-off la capătul unui meci spectaculos, în care au fost mai eficienți decât sătmărenii.

După cum a început meciul se părea că Lotus va obține o victorie la scor după ce Marian Arsene a deschis scorul în minutul 8 (1-0), iar Ștefan Meșter a dublat avantajul la capătul primului sfert de oră de joc (2-0).

A urmat relaxarea prematură a gazdelor și sătmărenii au prins curaj, iar eroul partidei a devenit portarul Eduard Beke, care a avut intervenții salvatoare față în față cu Vajda, Bunea sau Zamfir.

Bravul portar bihorean a fost bătut în debutul părții secunde, când Ciprian Brata a prins un șut puternic de la 20 metri plasat lângă bara din dreapta portarului (2-1).

La cealaltă poartă, C. Sîrbu a fost aproape de un gol senzațional, șutul său de la circa 45 de metri l-a surprins pe portar dar a lovit bara transversală (67). Dominarea sătmăreană a continuat, iar în minutul 70, Beke a blocat șutul lui Zamfir din 10 metri, apoi a respins lobul lui Kanalos, iar din cornerul rezultat a fost la post la „capul” lui Mureșan. Sătmărenii s-a jucat cu defensiva bihoreană, iar Cadar a rămas singur cu Beke, portarul reușind să respingă din nou cu piciorul (76). După două cornere succesive, pe o minge respinsă greșit până la Adrian Bura, sătmăreanul a șutat de la 14 metri în stânga lui Beke. S-a terminat 2-2, un egal care avantajează ambele echipe, Lotus asigurându-și locul în play-off, iar CSM Satu Mare continuă lupta pentru menținerea în eșalonul trei.

Pentru CSM Satu Mare urmează sâmbătă ultimul meci al sezonului regular, duelul de foc pentru salvare cu Progresul Șomcuta Mare!

CASETA TEHNICĂ

Lotus Băile Felix – CSM Satu Mare 2-2 (2-0)

Au marcat: Marian Arsene 8, Ștefan Meșter 15 / Ciprian Brata 48, Adrian Bura 81

Lotus: Ed. Beke – Cr. Copil, T. Paublusztig, Al. Pintea, M. Arsene (79 Al. Jurcuț), Cr. Oros, M. Popa, P. Blăgea, R. Creț, Șt. Meșter (60 C. Sîrbu), Fl. Pop. Antrenor: Gheorghe Ghiț

CSM: D. Ilieș – G. Dobrai (69 Vădan), R. Prodan, Fl. Mureșan, C. Brata, R. Vajda (46 T. Kanalos), Ad. Bura, R. Ziman (46 E. Zsiga), C. Zamfir, A. Bunea (69 Baior), C. Cadar (86 Ionescu). Antrenori: Tiberiu Csik

Arbitri: Aurelian Cătălin Flonta – Robert Mereș, Tamas Magyar Bazso (toți din Cluj-Napoca)

Observatori FRF: Emil Arsa (Arad), Emil Kemenes (Baia Mare).

Rezultate înregistrate:

Lotus Băile Felix – CSM Satu Mare 2-2

Minaur Baia Mare – CAO 1910 Oradea 1-0

Sportul Șimleu Silvaniei – CFR Cluj II 3-2

SCM Zalău – Someșul Dej 1-0

Progresul Șomcuta Mare – Luceafărul Oradea 5-0