Victorie pentru trupa lui Csik în ultimul amical înaintea startului de sezon

CSM Satu Mare a încheiat cu o victorie perioada de pregătire și așteaptă cu optimism ultimele trei etape ale sezonului regular din Liga a 3-a.

Trupa lui Csik a învins sâmbătă , scor 3-1 pe SCM Zalău după un meci bun disputat pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan.

CSM -ul nu doar că a reușit să câștige dar a și arătat o creștere evidentă de potențial față de anul trecut.

Oaspeții au avut primele ocazii ale meciului dar Anca Trip a fost la post în minutele 5 și 21 .

Sătmărenii au deschis scorul în minutul 40 prin Ciprian Brata . Acesta l-a surprins pe portarul Gudea cu o execuție la colțul scurt după o lovitură liberă de la 25 m lateral stânga…

Imediat după pauză Cosmin Meșter a surprins defensiva sătmăreană. Acesta a pătruns nestingherit pe partea dreapta și l-a executat pe Anca Trip cu un șut în vinclu de la marginea careului…1-1 min 46.

Gazdele au revenit rapid în meci și Gabi Cădar, mutat în acest meci când mijlocaș dreapta când atacant, a trimis o ”ghiulea” de la marginea careului direct în vinclu…2-1 min 53.

Din păcate pentru el, Cădar a plecat mai repede la vestiare…În minutul 59 portarul Gudea a sărit să-l lovească pe Bonea după un fault în atac iar Cădar a intervenit cam energic …Iar centralul Sergiu Neichi le-a arătat cartonașul roșu atât lui Gudea cât și lui Cădar…Cei doi au fost însă înlocuiți cu Andrei Pop și repectiv Bajor , fiind vorba totuși de un meci de pregătire…



Sălăjenii au căutat egalarea doar că apărarea gazdelor a închis culoarele …Au urmat cum era de așteptat și schimbările în cele două tabere…Abia intrat pe teren, Onicaș i-a făcut cadou o minge lui Zamfir iar atacantul CSM-ului n-a iertat și a înscris pentru un 3-1 min 83, rezultat ce a și rămas până la ultimul fluier al centralului.

”Nemulțumit de ușurința cu care am ratat la 0-0 câteva ocazii mari și apoi pe neatențiile și greșelile defensive ce ne-au costat două goluri. Sperăm să fim mai concentrați în meciurile oficiale căci avem nevoie de trei victorii în eciurile rămase din sezonul regular pentru a mai spera la play- off” ne-a spus managerul celor de la SCM Zalău, Marius Pașca.

”Un meci bun și o victorie de moral înainte de primul meci oficial. Sunt mulțumit de modul în care au evoluat băieții și cred că se vede și se simte pregătirea bună pe care am avut-o în această iarnă. Am întâlnit o echipă ce încă mai are șanse la play off și mă bucur că am reușit să câștigăm. ” spune Tibi Csik, antrenorul celor de la CSM Satu Mare.



CSM SATU MARE- Anca Trip- Dobrai, Prodan, Mureșan, Brata- Cădar, Ziman, Bura, Kanalos-Zamfir, Bonea. Au mai intrat Ilyes, Batin, Tincău, Ionescu, Pașca, Vajda, Bajor. Fedorca. Absenți: Zsiga, Oșan, Vădan, Barth, Nyieki.

SCM Zalău- Gudea- Dulap, Șandru, Motroc, Ilieș-Sorian, Micaș, Rotea, Meșter-S. Pop, Culda. Au mai intrat: A. Pop, Hațegan, Onicaș, Stanciu, Șter, Nicoraș.

Au arbitrat Sergiu Neichi, Pop Emanuel și BatoriPatrik.

Sâmbătă 12 martie , CSM Satu Mare va juca în primul meci oficial al anului, acasă cu lanterna seriei, Luceafărul Oradea.

Alte meciuri amicale: Lotus Felix- Sportul Șimleu 1-0, Minaur Baia Mare- Progresul Șomcuta 4-0.CAO Oradea-Socodor 3-4.

Înregistrarea partidei CSM SATU MARE- SCM ZALĂU va fi difuzată luni seara de la ora 21 la Nord Vest TV.