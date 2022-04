Adio, finală!

- Advertisement -

Atmosferă superbă luni seară în Polivalenta din Arad. Peste 1.000 de spectatori au ținut să asiste la meciul trei al semifinalei Ligii Naționale de baschet feminin dintre FCC UAV Arad și CSM Satu Mare.

Elevele lui Miguel Lopez aveau mare nevoie de victorie pentru a mai spera în calificarea în marea finală după înfrângerile neașteptate de pe teren propriu.

Cu un avans de 2-0 și cu un astfel de public în spate, echipa arădeană și-a fructificat pe final avantajele și s-a impus cu 65-60. Aradul merge după opt ani de pauză în marea finală în vreme ce Satu Mare ratează, după ce patru ani la rând a jucat cu trofeul pe masă, calificarea în ultimul act.

Ce a avut în plus Aradul pe lângă public? Echipa pregătită de Bogdan Bulj a avut ceva în plus faţă de adversare, dominate în toate cele trei meciuri pe finalurile de meci. După ce au recuperat dezavantajul terenului propriu (s-a jucat după sistemul “cel mai bun din 5 meciuri”, iar CSM-ul a terminat mai bine sezonul regulat, pe 2, faţă de Arad, pe 3) prin cele două victorii preţioase din Sătmar, 95-93 și 77-73, luni a fost 60-55 tot pentru arădence.

Dacă în primul meci am asistat la un record de eficacitate, ambele echipe marcând la foc continuu, în meciul trei, de la Arad, miza şi-a spus cuvântul şi am asistat la un joc de o slabă factură tehnică şi la o sarabandă de ratări, de ambele părţi. Am putea spune că diferenţa a fost făcută chiar de publicul fantastic din Polivalentă, iar Hadzovic și colegele sale nu puteau rata un astfel de moment, cu care nu erau obişnuite până acum. S-au marcat foarte puține puncte în primele zece minute, apărările agresive dar și imprecia la finalizare aducând o „secetă” pe tabelă, 17-13 la finalul primului sfert. Cu americanca Keys în prim-plan, gazdele au încercat să se desprindă, dar Kostowicz și Sotiriou au ținut scorul strâns.

Miza şi-a spus cuvântul în prima parte, 26-32 la pauza mare!

Arădencele au ratat de prea multe ori din poziții excelente, iar Taylor a adus egalarea după 16 minute de joc: 21-21. După un timeout cerut de Bulj, sătmărencele CSM-ului au avut cele mai bune momente pe finalul sfertului doi, Ardelean și Biszak, cu un coş de trei puncte, desprinzând Satu Mare la opt puncte, 24-32. Manea a marcat cu noroc înainte de pauza mare şi la vestiare s-a mers cu 26-32! “Galben-albastrele” au început tare sfertul trei şi pe mâna lui Vitulova, Akathiotou şi Keys au întors spectaculos, 37-36 în minutul 25. Ex-arădeanca Ardelean concretiza însă cu trei puncte şi CSM-ul părea că are din nou forţa să se desprindă, 41-45. Au urmat multe faulturi şi greşeli personale ale sătmărencelor, susţinute şi ele de câteva zeci de fani adunaţi în spatele băncii, iar Keys a fost metronom la linia “liberelor”, cu patru astfel de reuşite ea egalând după 30 de minute, 45-45. Se anunţa din nou un final incendiar şi dramatic, precum în partidele de la Satu Mare. Sfertul decisiv a început cu trei puncte ale oaspetelor, venite pe mâna lui Cucu, după care a marcat și neobosita Dzombeta, iar Bulj a cerut time-out la 45-50. Căpitanul Hadzovic a dat din nou semnalul revenirii, iar Keys continua să fie impecabilă la „libere”.

Susţinute de o sală plină, arădencele au revenit în sfertul trei pentru un nou final dramatic

Conaționala Taylor nu s-a lăsat nici ea mai prejos şi Satu Mare încă era în avantaj după 35 de minute de joc: 51-53. Au urmat ratări sub ambele panouri, dar tot Aradul a avut nervii mai tari pe final, jucătoarele fiind purtate spre victorie şi de publicul arădean, care în ultimele patru minute a declanşat infernul pentru oaspete. Vaida, Akathiotou și Keys au marcat puncte preţioase ce o ducea pe FCC la 57-54 cu două minute înaintea finalului. Satu Mare şi-a pierdut busola şi nu a mai găsit apoi coşul în “vulcanul” din Polivalentă, iar Hadzovic a negociat fără probleme ultimele secunde, pentru o victorie meritată, 60-55 şi o mult visată calificare în finala campionatului, după o așteptare de 8 ani de zile! Bucurie mare în tabăra arădeană, jucătoarele încingând hora bucuriei pe parchetul sălii, după o nouă seară memorabilă pentru baschetul arădean.

Americanca Keys de la Arad a fost impecabilă pe final, Taylor și Dzombeta de la CSM, obosite!

FCC UAV trece cu un nesperat 3-0 de rivala CSM Satu Mare şi transmite un semnal de forţă marii favorite la titlu, care deşi s-a impus de două ori categoric în sezonul regulat în faţa Aradului nu va avea o viaţă chiar atât de uşoară în faţa bravei echipe “galben-albastre”, descătuşate odată cu îndeplinirea obiectivului stagional. Sepsi a trecut şi ea cu 3-0 la general în semifinala cu Phoenix Constanţa. Finala se va juca tot după sistemul “cel mai bun din 5 meciuri”, cu Sepsi având avantajul terenului propriu. Primul și al doilea meci vor avea loc pe 20 și 21 aprilie, în Sepsi Arena, iar al treilea meci va avea loc la Arad, marţi, 26 aprilie, imediat după sărbătoarea de Paşte. Dacă va fi necesar, a patra confruntare va fi organizată pe 27 aprilie, tot în oraşul de pe Mureş, un eventual meci decisiv urmând să aibă loc pe 30 aprilie, la Sfântu Gheorghe.

În privința CSM-ului sătmărean, finala mică va începe la Satu Mare pe 19 aprilie și se va muta la Constanța în Vinerea Mare, pe 22 aprilie!

Concluziile acestui sezon ratat le vom trage după ultimul meci al finalei mici…Cert e că oboseala sau poate pregătirea fizică slabă și-au spus cuvântul. Trupa lui Lopez a avut mari probleme nu doar pe final cu Aradul ci și în duelurile cu mai modestele U Cluj Napoca sau KSE Târgu Secuiesc…Ca să nu mai vorbim de unele achiziții greu de înțeles, dar asta e o altă poveste. Cert e că din echipa ce pornea ca din tun în toamnă cu acel succes categoric la 22 puncte cu campioana SEPSI, trupa noastră termină gâfâind sezonul , CSM-ul arătând mai degrabă ca o navă pe mare ce și-a pierdut busola și cârmaciul…

Formații și marcatoare:

Arad: Keys 24 (2×3), Hadzovic 10, Vaida 9, Akathiotou 7, Vitulova 6 , Manea 4, Ghiţă, Mîrne Nagy. Antrenor: Bogdan Bulj.

Satu Mare: Taylor 15, Kostowicz 10, Ardelean 8 (2×3), Cucu 7 (1×3), Dzombeta 6, Sotiriou 4, Biszak 3 (1×3), Fodor 2. Antrenor: Miguel Lopez.