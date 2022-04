Asociația “O masă caldă” a oferit mâncare celor 185 de ucraineni, majoritatea copii, sosiți la Satu Mare duminică

- Advertisement -

Asociația ” O masă caldă” a mobilizat voluntari duminică și luni pentru a găti pentru cei 185 de ucraineni care au sosit în Satu Mare. Aceștia au fost împărțiți în două grupuri, unul cu copii cu vârstele între 3 ani -15 ani și câteva familii , situați la o locație în apropiere de Vetiș, și al doilea grup cu adolescenți și adulți situat pe strada Lăcrimioarei, în apropiere de sediul DSVSA.

Grupul situat în apropiede de Vetiș este în custodia Asociației Borókagyökér Satu Mare care a amenajat diverse facilități pentru copii.

Spațiile de cazare au fost amenajate și puse la dispoziție de oameni inimoși respectiv de Asociația Borókagyökér Satu Mare. Masa a fost asigurată prin grija Asociației ”O masă caldă”, a celor de la Crucea Roșie Satu Mare și a Serviciului de Ajutor Maltez.

“Am avut câte 10

voluntari pe zi care ne-au ajutat cu gătitul, am încercat să acoperim toate mesele”

Simona Gavrila, reprezentantul Asociației „O Masă Caldă” din județul Satu Mare, a declarat pentru cotidianul nostru: “Duminică și luni am avut câte 9-10 voluntari pe zi care ne-au ajutat cu gătitul. Am încercat să acoperim toate mesele, mic dejun – prânz – cină. Duminică am gătit 74 de porții pentru grupul din zona 14 Mai, iar luni 185 de porții. Am reușit să accesăm un program denumit “În stare de bine” prin care avem ajutor financiar timp de 3 luni, dar orice donație este binevenită. O astfel de acțiune necesită resurse iar voluntarii s-au mobilizat exemplar! Marți, la ora 11 ne vor părăsi după ce vor servi micul dejun și vor primi mici pachete pentru drum.

Tot respectul nostru se îndreaptă spre voluntarii noștri și ai organizațiilor cu care colaborăm, asigurându-ne că acești copii sunt bine primiți în țara noastră! Munca în comun se simplifică și capătă mai mult sens.”

Lucian, un voluntar al asociației, a declarat:“Mă bucur că am putut oferi o parte din timpul meu pentru a îi ajuta pe acești copii. Duminică am gătit macaroane cu brânză. Luni am gătit orez cu legume și pulpe de pui.

Duminică seara a fost seara de dansuri ucrainene. Luni, copiii s-au jucat pe afară că a fost vreme bună. Majoritatea copiilor nu vorbeau limba engleză dar am reușit să ne descurcăm. Am mers la ambele spații de cazare și am observat că adolescenții și câțiva adulți erau destul de afectați de război. I-am ajutat cum am putut”.

Transportul pe perioada tranzitului a fost asigurat de structurile Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” Satu Mare și Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare.

Prefectul Roca Radu a mulțumit tuturor, pentru că sunt asigurate toate condițiile pentru primirea, cazarea temporară și transferul la aeroportul din Baia Mare, de unde grupul merge în Turcia.

”Mulțumesc tuturor celor implicați în efortul de ajutorare al oamenilor care fug din calea războiului din Ucraina.

Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea! ”, a transmis prefectul Radu Roca.