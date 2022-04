Bogdan Andone a refuzat oferta celor de la SCM Zalău

- Advertisement -

Aflat în discuţii cu conducerea clubului pentru a prelua echipa zălăuană, Bogdan Andone a fost prezent la derby-ul județean de sâmbătă cu Sportul Şimleu, însă nu a ajuns la un numitor comun cu cei de la SCM Zalău.



SCM Zalău a sperat să dea lovitura prin aducerea la echipă a antrenorului Bogdan Andone. Tehnicianul care a fost la FCSB, FC Voluntari, Astra Giurgiu și care și-a început cariera de principal la Olimpia Satu Mare a fost primul pe lista conducerii de la SCM Zalău, după demiterea lui Dorin Toma.

Managerul Marius Paşca s-a întâlnit cu Bogdan Andone pentru primele discuţii. Tehnicianul a fost prezent sâmbătă, la Zalău, la derby-ul cu Sportul Şimleu. Sub Meseş a fost prezent şi Cosmin Iuhas, cel cu care Bogdan Andone voia să colaboreze pe banca tehnică.

Cosmin Iuhas a fost căpitanul Olimpiei în perioada în care Bogdan Andone a antrenat la Satu Mare, iar cei doi au rămas în relații deosebite.

”Mă onorează faptul că s-a gândit la mine. Am fost împreună la meciul Zalău-Șimleu, dar decizia finală a fost a lui Mister”, ne-a spus Cosmin Iuhas care acum e antrenor-jucător la Recolta Dorolț.

Bogdan Andone a primit o ofertă din partea SCM-ului, însă luni a anunţat în presa naţională că nu va prelua echipa.

“Am avut mai multe discuţii cu cei care se ocupă de club, cărora le mulţumesc pentru oferta făcută. Nu am spus că preiau echipa şi de aceea am zis că aşa este corect, să mă duc acolo să vorbesc cu dânşii, să le spun că nu pot face acest pas. Nu se ştie ce ne va aduce viitorul, dar nu în acest an. Să ştiţi că sunt condiţii foarte bune pentru a treia divizie, s-au făcut renovări la stadion, salariile sunt decente, deci nu acesta este motivul refuzului. Am unele discuţii cu cineva şi sper să se finalizeze pozitiv până la urmă“, a declarat Bogdan Andone, potrivit Digi Sport.

Andone a văzut la treabă echipa zălăuană în victoria spectaculoasă de sâmbătă. Totodată, i-a fost prezentat stadionul, terenul de antrenament şi condiţiile de la Zalău. Deocamdată, însă nu s-a ajuns la un numitor comun.

Antrenorul a primit o ofertă din partea SCM-ului, însă luni a anunţat în presa naţională că nu va prelua echipa. Totuşi, cele două părţi vor mai avea o ultimă rundă de negocieri în această săptămână.