Kovacs Istvan va arbitra “finala campionatului”

Careianul Istvan Kovacs a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor ca să conducă „finala campionatului” dintre CFR Cluj și FCSB.



FCSB a profitat din plin de pasul fals al celor de la CFR Cluj. Conduși de un Darius Olaru în mare formă, roș-albaștrii au trecut la scor de Voluntari, 4-0. Echipa lui Gigi Becali a ajuns la doar cinci pași în urma liderului. Iar derby-ul programat duminică, de la 20:30, poate decide sau relansa lupta pentru titlu.

Istvan Kovacs a devenit arbitrul numărul 1 din fotbalul românesc, după ce Ovidiu Hațegan a suferit un atac de cord. Iar valoarea centralului din Carei este dovedită și de numărul mare de meciuri pe care le primește din partea forului condus de Kyros Vassaras.

Kovacs a condus-o pe CFR Cluj o singură dată în acest sezon. Conform Gsp, derby-ul din Gruia, de la finalul acestei săptămâni, va fi cel de-al doilea. Kovacs a fost delegat la conducerea partidei care poate decide sezonul din Liga 1, în ciuda adversității de care are parte dinspre Gigi Becali.

”E mult spus că sunt prieten cu Istvan, nu am vorbit de foarte mult timp cu el. Chiar îmi reproşau colegii, inclusiv Haţegan, de ce nu îi vizitez când arbitrează CFR. E prietenie, pentru că aşa i-am obişnuit, să nu îi expun. Ar fi o povară pentru mine să explic o greşeală de arbitraj după un meci câştigat. Nu voi sta impasibil când apar greşeli împotriva noastră”- președintele CFR Cluj Napoca, Cristi Balaj, la Digi Sport.

”Cristi Balaj a fost un arbitru foarte valoros al României. A ieşit în evidenţă prin corectitudinea lui faţă de toţi cei care erau în jurul lui. Aici vorbesc de conducători, de arbitri, de toată lumea. El ştie foarte bine că am rămas în relaţii cum am fost înainte, dar în acest moment ocupă o funcţie, iar această funcţie nu ne permite să avem contact direct. Nu îşi permite nici el şi nu îmi permit nici eu să ne stricăm cariera pentru o prietenie.” – Istvan Kovacs, pentru Orange Sport

În ceea ce o privește pe FCSB, echipa lui Toni Petrea va fi condusă pentru a cincea oară de arbitrul din Carei, în acest sezon. Numirea lui la conducerea partidei de la Cluj surprinde cu atât mai mult cu cât Gigi Becali este un vechi contestatar al lui Kovacs.

Ultima dată când omul de afaceri din Pipera l-a contestat a fost după remiza cu FC U Craiova, 2-2, când arbitrul a fost acuzat că nu a acordat un penalty pentru gazde.

CFR Cluj – FCSB, care contează pentru runda a 5-a din play-off, este programat duminică, 17 aprilie, de la 20:30.